إيلاف من واشنطن: في مشهد صدم المشاهدين والمذيع على السواء، أُغمي على المحللة السياسية، كامرين كينسي، مباشرة على الهواء خلال استضافتها على قناة فوكس نيوز.

ففي خضم مشاركتها ضمن حلقة مساء أمس للحديث عن الاختلاف بين الرئيس الحالي دونالد ترامب وسلفه جو بايدن، تلعثمت فجأة ثم انهارت مباشرة على الهواء.

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🇺🇲 Political commentator Camryn Kinsey just fainted live on Fox News. pic.twitter.com/pJJaTlQJMU — Megatron (@Megatron_ron) May 9, 2025

ما صدم المذيع جوناثان هانت، الذي صرخ "يا إلهي"، محاولاً النهوض لمساعدتها. قبل أن يثبت جلسته ويخاطب المشاهدين مجددا قائلا "إن الفريق سيساعدها".

ثم توجه إلى ضيف آخر، قائلا دعوني أعود مجددا إلى ليديا، بينما نحصل على بعض المساعدة لكامرين،" قبل أن يقرر الانتقال إلى فاصل إعلاني.

تلقت الإسعافات

وبعد الفاصل أكد هانت أن كامرين بخير، وتتلقى الإسعافات الأولية.

فيما تداول العديد من الأميركيين على منصة إكس الفيديو، معربين عن صدمتهم.

كما أعرب الكثير من المغردين عن تمنيهم الشفاء للسيدة الشقراء، التي عملت سابقا ضمن إدارة ترامب خلال ولايته الأولى.

في حين انتقد البعض رد فعل المذيع، متسائلين كيف لم يحرك ساكناً أو يهب عن كرسيه لمساعدتها.