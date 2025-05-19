إيلاف من كييف: أطلقت المذيعة الأوكرانية أولغا بوتكو خلال بث تلفزيوني على قناة "إنتر" صفة "رئيس أوكرانيا" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب قناة "بوليتيكا ستراني" في تلغرام.

وورد في المنشور "أنه وفي زلة لسان، أعلنت المذيعة عن محادثة هاتفية مقررة اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس أوكرانيا فلاديمير بوتين".

ثم تداركت بوتكو خطأها وأوضحت أن ترامب كان يخطط للتحدث مع فلاديمير زيلينسكي.

وفي ديسمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة "تلغراف" أن الاستوديو التلفزيوني الأوكراني "كفارتال 95"، الذي كان فلاديمير زيلينسكي أحد مؤسسيه، عرض خريطة لأوكرانيا بدون شبه جزيرة القرم.

