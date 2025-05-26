إيلاف من واشنطن: أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا كبيرا بعد توجيهه انتقادات جديدة لفلاديمير زيلينسكي، في تصريحات اعتبرت مؤشرا على تغير موقف الإدارة الأمريكية تجاه النزاع في أوكرانيا.

وقال ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية إن زيلينسكي "لا يقدم خدمة لبلاده بالطريقة التي يتحدث بها"، مؤكدا أن جميع تصريحاته "تجلب المشاكل".

وفي تعليقه على هذه التصريحات، قال البروفيسور جو سيراكيزا، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كيرتن الأسترالية، إن ترامب يبدو وكأنه "غسل يديه من الملف الأوكراني".

وأضاف: "زيلينسكي يدرك أنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على الأمريكيين للحصول على الدعم، وهذا يؤكد أن ترامب قد قرر الخروج من مسار التفاوض حول أوكرانيا".

وأكد سيراكيزا، في مقابلة مع قناة Sky News Australia، أن "ترامب لم يعد مهتما بالملف الأوكراني، ويسعى إلى تغيير جدول الأعمال السياسي داخل الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه لا يرى "أي مخرج حقيقي أمام أوكرانيا في ظل هذه المعطيات".

وسبق أن وجه ترامب عدة انتقادات لزيلينسكي، معتبرا أنه يفتقر إلى أدوات ضغط حقيقية، كما اتهمه مرارا بتقويض فرص التفاوض مع موسكو.

وفي تصريحات أدلى بها في أبريل الماضي، حذّر ترامب من أن أمام زيلينسكي خياران: إما التوصل إلى اتفاق سلام، أو خسارة بلاده بالكامل في غضون ثلاث سنوات.

وفي منتصف مايو، واصل ترامب لهجته الساخرة واصفا زيلينسكي بأنه "أعظم تاجر في العالم".



