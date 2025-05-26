إيلاف من موسكو: ألمح قائد بالجيش الروسي، الأحد، إلى أن السلطات في أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته لكورسك منذ أيام عبر هجوم بمسيّرات. وكشف قائد فرقة الدفاع الجوي الروسي يوري داشكين، في مقابلة تلفزيونية، أن المروحية التي كانت تقل الرئيس الروسي منذ أيام علقت في "مركز" هجوم أوكراني ضخم بطائرات مسيرة أثناء زيارته الأولى لكورسك منذ استعادة روسيا السيطرة عليها.

وقد يبدو ذلك هو السبب وراء التصعيد الروسي في أوكرانيا منذ أمس الأحد، والذي تزامن مع إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين البلدين والتي نتجت عن المباحثات التي أجريت في اسطنبول الأسبوع الماضي بين موسكو وكيف.

ففيما وُصف بأنه أكبر هجوم جوي منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قال مسؤولون إن القوات الروسية شنت 367 هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أخرى أمس الأحد، مما تسبب في مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وعقب هجوم أمس الأحد، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى التنديد بالهجوم. وكتب زيلينسكي على "تليغرام": "صمت أميركا وباقي دول العالم لا يشجع إلا بوتين".

وتخفف واشنطن حدة خطابها تجاه روسيا ورئيسها بوتين منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. إلا أن ترامب ردّ على هجمان الأحد بلهجة حملت الكثير من الانتقادات لبوتين.

ترامب يتهم بوتين بـ"الجنون"

وقال للصحافيين في نيوجيرسي قبل أن يستقل طائرته للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع "أنا مستاء لما يفعله بوتين، إنه يقتل الكثير من الأشخاص".

وأضاف "لا أعلم بحق الجحيم ما الذي حدث لبوتين. أنا أعرفه منذ وقت طويل. كنت دائما على وفاق معه. لكنه يرسل الصواريخ إلى المدن ويقتل الناس، ولا يعجبني ذلك على الإطلاق. نحن في خضم الحوار وهو يطلق الصواريخ على كييف والمدن الأخرى".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان يدرس فرض المزيد من العقوبات على روسيا رد ترامب "بالتأكيد". وبعد وصوله إلى واشنطن نشر ترامب المزيد من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال إن بوتين "جن جنونه قطعا".

منطقة أمنية عازلة

وفي تطور آخر يخص الحرب الروسية الأوكرانية وبالتزامن مع القصف الروسي، أعلنت موسكو إنشاءَ منطقة أمنية عازلة بعد استعادة السيطرة على منطقة كورسك الحدودية مع أوكرانيا.

وأضاف الجيش الروسي أن قواتِه بصدد تنفيذ مهماتٍ قتالية في عُمق الأراضي الأوكرانية من جهة سومي وذلك لإنشاء المنطقة الأمنية العازلة.

وكان الرئيس الروسي بوتين زار منطقة كورسك قبل أيام، وأمر بإنشاء منطقة عازلة بشكل سريع لتجنّب تكرار سيناريو التوغّل الأوكراني.

فموسكو لم تتأخر في تحصين حدودها بعد إنهاء فصل التوغّل الأوكراني في كورسك. وبدأ الجيش الروسي في تنفيذ مهمات قتالية في عُمق الأراضي الأوكرانية بمنطقة سومي وذلك بهدف إنشاء منطقة أمنية عازلة كما أمر بوتين.

