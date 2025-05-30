إيلاف من القاهرة: تعرضت مواطنة مصرية لعملية نصب إلكتروني باستخدام موقع مزيف يدعي انتماءه للبريد المصري، نتج عنها سرقة 23 ألف جنيه من حسابها، في طريقة سرقة تعد الأولى من نوعها في البلاد.

ووفقا لرواية المتضررة، فقد تلقت رسالة أثناء انتظارها لشحنة إلكترونية تفيد بوجود خطأ في عنوان التسليم، وطلبت منها الدخول على رابط لتعديل البيانات. وأضافت أنه عند الدخول على الرابط ظهرت واجهة تشبه موقع البريد المصري الرسمي، حيث طُلب منها إدخال بياناتها البنكية بدعوى دفع رسوم إعادة شحن مقدارها 9 جنيهات.

وبعد إدخال رقم الحساب ورمز التحقق، تم خصم 23 ألف جنيه من حسابها بشكل مفاجئ، لتكتشف لاحقا أنها وقعت ضحية لعملية احتيال.

يذكر أن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية يشهد تطورا ملحوظا في الأساليب المستخدمة لسرقة البيانات المالية للمواطنين.

