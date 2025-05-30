إيلاف من لندن: نشر فنان الرسوم على الجدران البريطاني (بانكسي)ر صورةً لأحدث أعماله الفنية في الشارع، وسط تكهنات حول موقعها. أثارت هذه الكتابة على الجدران تساؤلاتٍ حول معنى هذه الكتابة، إذ تُظهر منارةً ورسالةً مكتوبةً.

تُظهر هذه الكتابة على الجدران، التي ظهرت على جدار، منارةً، وتحمل رسالةً تقول: "أريد أن أكون ما رأيتموه فيّ". وصُممت المنارة لتبدو وكأنها ظلّ عمودٍ على حافة الرصيف.

وبانكسي، فنان غرافيتي مجهول الهوية من مدينة بريستول، نشر صورتين للعمل الفني على صفحته على إنستغرام يوم الخميس، مما أثار تكهناتٍ حول مكانه.

وأعلنت شركة MyArtBroker، وهي تاجرة أعمال فنية مقيمة في لندن، على إنستغرام أن العمل الفني موجود في مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا.

قضايا مختلفة

وغالبًا ما تتناول أعمال بانكسي الفنية قضايا مثل الحرب والفقر والفساد الحكومي والاستهلاك والظلم الاجتماعي. مع ذلك، لم يتضح بعد أي معنى محتمل لأحدث أعماله الفنية في الشارع.

وتكهّن موقع MyArtBroker بأن أعمال بانكسي تتناول "المنظور والمعنى والأصوات المهمّشة" لأن مرسيليا "مركز للهجرة والتبادل الثقافي".

وربما يكون الاقتباس الذي استخدمه بانكسي مقتبسًا من أغنية لفرقة لونستار الريفية من تينيسي، بعنوان "سوفتلي"، والتي تقول كلماتها: "أريد أن أكون ما تراه فيّ. أريد أن أحبك كما تحبني".

يذكر أنه في العام الماضي، ظهرت في أنحاء لندن مجموعة من أعمال بانكسي المستوحاة من الحيوانات، بما في ذلك وحيد قرن يبدو وكأنه يركب سيارة نيسان ميكرا فضية، وفيلان ممدودان خرطوميهما باتجاه بعضهما البعض، وثلاثة قرود بدت وكأنها تتأرجح على جسر.

وأظهر عمل فني آخر لبانكسي غوريلا تفتح مصراعًا في حديقة حيوان لندن.