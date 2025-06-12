إيلاف من لندن: تحدث تقرير لقناة NDTV الهندية عن نجاة مواطن بريطاني من حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية في مطار حيدر آباد اليوم الخميس.

وصف رجل بريطاني يدّعي نجاته من حادث تحطم طائرة أحمد آباد لحظة سقوطها.

ووفقًا لقناة NDTV الشريكة لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، أفاد مفوض شرطة أحمد آباد بنجاة أحد الركاب. وذكرت قناة NDTV أن الرجل هو البريطاني الهندي فيشواش كومار راميش.

وفي حديثه لصحيفة (هندوستان تايمز)، قال راميش إنه سمع "صوتًا عاليًا" بعد حوالي 30 ثانية من إقلاع الطائرة قبل سقوطها.

وقال: "حدث كل شيء بسرعة كبيرة"، مضيفًا أنه أصيب "بإصابات ارتطام" في صدره وعينيه وقدميه.

وأضاف: "عندما نهضت، كانت الجثث من حولي. شعرت بالخوف. نهضت وركضت. كانت هناك قطع من الطائرة من حولي. أمسك بي أحدهم ووضعني في سيارة إسعاف ونقلني إلى المستشفى."

وصرح راميش لوسائل الإعلام الهندية بأنه عاش في لندن لمدة 20 عامًا. وأضاف أن شقيقه أجاي كان يجلس في صف مختلف على متن الطائرة.

وفي سياق منفصل، أظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجلاً يعرج مبتعدًا عن موقع الحادث، ويُقتاد إلى خدمات الطوارئ.