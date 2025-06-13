إيلاف من لندن: عيّن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي رئيسًا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، خلفا للفريق محمد حسين باقري، الذي تمت تصفيته في الغارات الإسرائيلية فجر الجمعة.

وقال خامنئي في رسالة للقائد الجديد: إنني، مستعينًا بالله تعالى وراجياً عونه، أتوقع منكم أداءً ثوريًا يُفضي إلى تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية المطلوبة، ورفع مستوى الجاهزية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية، وضمان الاستجابة الفورية والفاعلة لأي مستوى ونوع من التهديدات التي تستهدف نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

رسالة للشعب

وكان خامنئي، وجه رسالة إلى الشعب الإيراني عقب الغارات الإسرائيلية قال فيها: أيها الشعب الإيراني العظيم! أقدم الكيان الصهيوني فجر اليوم على ارتكاب جريمة بيده الآثمة والملطخة بالدماء في بلدنا العزيز، وقد كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى عبر استهدافه للمراكز السكنية. على هذا الكيان أن يترقّب عقاباً شديداً.

وأضاف: اليد القوية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لن تتركه وشأنه، بإذن الله.

في هجمات العدو، نال الشهادة عدد من القادة والعلماء، وسيتولى خلفاؤهم وزملاؤهم مهامهم دون تأخير، إن شاء الله. لقد أعدّ الكيان الصهيوني بهذا العمل الإجرامي لنفسه مصيراً مريراً وأليماً، وسيناله حتماً.