إيلاف من طهران: كشفت مصادر لوكالة "رويترز" بأن ما لا يقل عن 20 قائدا إيرانيا قتلوا في الغارات الجوية التي تنفذها الطائرات الحربية الإسرائيلية منذ فجر اليوم الجمعة على إيران.

هذا ويعلن الجيش الإسرائيلي تباعا عن أسماء القادة العسكريين الإيرانيين الذين اغتالهم.

وقال في بيان إن ⁩"الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية:

1. محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية

2. حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني

3. غلام علي رشيد قائد قيادة حاتم الأنبياء الإيرانية

4. أمير علي حاجي زاده، قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن الضربة الإسرائيلية أدت إلى مقتل 10 علماء طاقة نووية، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن مقتل 6 من علماء الذرة في الهجوم.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء أن العلماء الستة هم:

1. عبد الحميد مينوشهر

2. أحمد رضا ذو الفقاري

3. أمير حسين فقهي

4. مطلبي زاده

5. محمد مهدي طهرانجي

6. فريدون عباسي

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، كاشفا أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن تصفية ثلاثة من كبار قادة المؤسسة العسكرية والأمنية الإيرانية".

ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا إسرائيل بـ"رد حازم".

بدوره، وجه المرشد الإيراني علي خامنئي تهديدا إلى إسرائيل قائلا: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا".