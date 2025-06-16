إيلاف من لندن: قال السفير الإيراني في لندن علي موسوي بأن بلاده "ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة أراضينا"، وبأن إيران "بعون الله" ستُجسّد جهودها بشكل ملموس ضد عدونا - النظام الإسرائيلي.

وصرّح السفير الإيراني لقناة سكاي نيوز بأن رد إيران على الهجمات الإسرائيلية على منشآتها النووية هو "دفاع عن النفس" و"مسألة مبدأ".

وقال السيد علي موسوي إن "النظام الإسرائيلي الهمجي" "ينتهك القانون الدولي"، واصفًا تصرفات إسرائيل في الأيام الأخيرة بأنها "عمل عدواني ضد الشعب الإيراني".

وتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران - الذي كان في السابق عبارة عن سلسلة من الحروب بالوكالة - في الأيام الأربعة الماضية.

دفاع عن النفس

وعندما سُئل السفير الإيراني عن إمكانية استمرار إيران في قتال إسرائيل، قال: "إنها مسألة مبدأ". وقال: "الأمر يتعلق بالدفاع عن النفس، لا شك في ذلك.

وقال: نحن دولة عضو مسؤولة في الأمم المتحدة، ونقوم بجميع أنشطتنا وفقًا لالتزاماتنا الدولية. وأضاف: "أي أنشطة لا تُمارس إلا في إطار الدفاع عن النفس".

وأضاف أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على وحدة أراضيها"، وأن إيران "بعون الله" ستُجسّد جهودها بشكل ملموس ضد عدونا - النظام الإسرائيلي".

وقال موسوي إن الأنشطة النووية الإيرانية "مراقبة"، وأن التصريحات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ذات دوافع سياسية".

الأسد الصاعد

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يوم الجمعة، عن عملية "الأسد الصاعد"، مدعيًا أن إيران اتخذت مؤخرًا خطوات لتحويل اليورانيوم المخصب إلى أسلحة نووية، والذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.

لكن السيد موسوي أكد أن "الأنشطة السلمية" لإيران في "حقولها النووية" مخصصة فقط "لتوليد الكهرباء، وأغراض سلمية أخرى".

وكان من المقرر أن تواصل إيران جولة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في مسقط، إلا أنها أُلغيت نظرًا للتوترات الأخيرة.