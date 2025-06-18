إيلاف من طهران: قال الرئيس التركي طيب رجب أردوغان الأربعاء، إن إيران لديها حق "مشروع" في الدفاع عن النفس ضد الضربات الإسرائيلية، موضحا أن بلاده تستعد لأي سيناريو بشأن التداعيات المحتملة لهذه الهجمات.

وأكد أردوغان: "إن من حق إيران الطبيعي والمشروع والقانوني تماما الدفاع عن نفسها ضد إرهاب الدولة الإسرائيلي" غداة نعته رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو بأنه "أكبر تهديد لأمن المنطقة".

وأضاف الرئيس التركي: "هذه الهجمات شنت بينما كانت المفاوضات النووية الإيرانية جارية".

وتابع: "إسرائيل التي تملك السلاح النووي ولا تعترف بأي قواعد دولية... لم تنتظر انتهاء المفاوضات بل شنت عملها الإرهابي من دون انتظار النتيجة".

وأوضح أردوغان: "نتابع عن كثب هجمات إسرائيل الإرهابية على إيران. كل مؤسساتنا في أعلى درجات التأهب بشأن تداعيات محتملة لهذه الهجمات، على تركيا". وأضاف "نستعد لأي سيناريو. وينبغي ألا يجرؤ أحد على اختبارنا".

تحذير تركي لإسرائيل

وقد أكدت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر أمنية في وزارة الدفاع، أنه تم توجيه تحذير إلى إسرائيل، بسبب "اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء التركية".

وأوضحت صحيفة "حرييت" أن "إسرائيل انتهكت المجال الجوي التركي في الليلة الأولى التي شنت فيها هجومها على إيران".

وأضافت: "انتهكت بعض الطائرات الإسرائيلية التي انطلقت لمهاجمة إيران المجال الجوي التركي في الليلة الأولى التي شنت فيها هجومها على إيران، وردت القوات المسلحة التركية فورا على هذه الخطوة، التي قيل إنها غير مقصودة، كما تلقت الطائرات التي انتهكت المجال الجوي تحذيرات، وغادرت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي التركي فور تلقيها الإنذار".

وأكدت وسائل إعلام تركية أنه "تم توجيه تحذير إلى إسرائيل، بسبب اختراق الطائرات الإسرائيلية الأجواء التركية بشكل غير مقصود".

ولفتت إلى أن الجيش التركي "يقوم بمراقبة الحدود التركية بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، لرصد أية موجات هجرة غير نظامية وحركة لاجئين باتجاه الأراضي التركية".