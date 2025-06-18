إيلاف من لندن: أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن بلاده لن تستسلم أمام التصريحات "السخيفة" لترامب، وأن إسرائيل ارتكبت "خطأً فادحًا"، مُتوعدًا إياها بـ"العقاب".

وأضاف خامنئيي غي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن الشعب لن ينسى دماء "الشهداء" والهجوم على أراضيه.

وأشاد بثبات الأمة الإيرانية وشجاعتها وتوقيتها المناسب، كما حذّر من أن "أي تدخل عسكري أميركي سيُسبب بلا شك أضرارًا لا يُمكن إصلاحها"، منتقدًا "تصريحات دونالد ترامب المُهدِّدة والسخيفة".

وأضاف أن على الولايات المتحدة أن تُدرك أن إيران لن تستسلم.

يأتي ذلك بعد أن دعا ترامب إلى "استسلام غير مشروط" وتقارير عن تفكيره في توجيه ضربة لإيران.

وأضاف خامنئي: "الشعب الإيراني يقف بثبات في وجه الحرب المفروضة، تماماً كما سيقف بثبات أمام السلام المفروض، ولن يرضخ أبداً لأي شكل من أشكال الفرض أو الإملاء."

تهديدات سخيفة

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الأميركي التي وصفها بـ"التهديدية والسخيفة"، أكد المرشد الإيراني: "العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها، لا يخاطبون هذا الشعب بلغة التهديد، لأن الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه. وعلى الأمريكيين أن يدركوا جيداً أن أي تدخل عسكري من جانبهم سيُقابل دون شك بأضرار لا يمكن تعويضها."

وأشار خامنئي إلى التوقيت الذي جرى فيه "العدوان الأهوج والخبيث من قبل الكيان الصهيوني"، قائلاً إن هذا الاعتداء وقع بينما كان المسؤولون الإيرانيون منشغلين بمفاوضات غير مباشرة مع أميركا، ولم تكن هناك أي مؤشرات على تحرك إيراني عدائي أو عسكري.

وفي الختام، أكد خامنئي أنه كان من المتوقع منذ البداية أن تكون أميركا ضالعة في هذا العدوان الخبيث من قبل الكيان الصهيوني، وهو ما تؤكده يوماً بعد يوم التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأميركيين.