إيلاف من لندن: أثار كبير المستشارين القانونيين للحكومة البريطانية تساؤلات حول قانونية تصرفات إسرائيل في إيران، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات داخل الحكومة.

وقال مصدر بريطاني إن رأي المدعي العام ريتشارد هيرمر، الذي لم يُنشر بعد، يُعقّد انخراط المملكة المتحدة المحتمل في الصراع الإيراني الإسرائيلي.

وراي المصدر حب ما نشرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، إذا اعتبر المدعي العام تصرفات إسرائيل في إيران غير قانونية، فإن قدرة المملكة المتحدة على المساعدة في الدفاع عن إسرائيل أو دعم الولايات المتحدة في أي هجمات مُخطط لها على إيران ستكون مُقيدة.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن مخاوف المدعي العام تُقيّد انخراط المملكة المتحدة في الصراع "ما لم يُستهدف أفرادنا".

ويدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليًا خياراته بشأن إيران، وقد ألمح مرارًا وتكرارًا إلى إمكانية تدخل الولايات المتحدة عسكريًا. من المرجح أن يشمل ذلك استخدام قاذفات بي-2 الأمريكية لإسقاط قنابل خارقة للتحصينات لتدمير المنشأة النووية الإيرانية المبنية في عمق جبل فوردو.

يمكن إطلاق هذه القاذفات من قاعدة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي، القريبة استراتيجيًا من إيران.

كما يمكن للولايات المتحدة أن تختار إطلاقها لمسافة أبعد بكثير من البر الرئيسي الأمريكي.

وبموجب اتفاقية قديمة، تمنح المملكة المتحدة الولايات المتحدة الإذن باستخدام القاعدة للعمليات العسكرية.

كما يمكن للجيش الأميركي أن يطلب استخدام القاعدة العسكرية البريطانية في قبرص لتزويد الطائرات بالوقود.

وأي رفض من جانب البريطانيين قد يُعقّد العمل العسكري الأميركي، ويضغط دبلوماسيًا على العلاقات عبر الأطلسي.

مبررات إسرائيل

وليس من الواضح ما هو الجانب الذي يثير قلق المدعي العام البريطاني في مبررات إسرائيل للعمل العسكري.

وصرح مكتب المدعي العام لقناة سكاي نيوز: "بموجب اتفاقية راسخة، تنعكس في القانون الوزاري، لا يُفصح بشكل روتيني عما إذا طُلب من المسؤولين القانونيين تقديم مشورة قانونية، وما إذا كان محتوى أي مشورة قد طُلب منهم.

وقال: "توفر الاتفاقية أقصى ضمان بأن أعمال الحكومة ستُدار في جميع الأوقات في ضوء مشورة قانونية شاملة وصريحة."

دعم بريطاني

يذكر أنه سبق أن حشدت القوات المسلحة البريطانية جهودها للدفاع عن إسرائيل من هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية عندما دخل الجانبان في مواجهة مباشرة العام الماضي.

وفي أبريل 2024، أسقطت طائرات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران.

كما شارك الجيش البريطاني في جهود الدفاع عن إسرائيل من هجوم صاروخي باليستي في أكتوبر 2024.

لكن المملكة المتحدة لم تشارك في الصراع الحالي، الذي بدأ عندما استهدفت إسرائيل منشآت وعلماء نوويين إيرانيين، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أكثر تحديدًا مثل منصات إطلاق الصواريخ والقادة.

وسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أعربت عن مخاوفها بشأن أي هجوم على المنشآت النووية، نظرًا لخطورته الكامنة، ولشرعيته أيضًا.

وقد نصّت عدة قرارات صادرة عن المؤتمر العام للوكالة على أن "أي هجوم مسلح أو تهديد ضد المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يُشكل انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة".

اسرائيل والبرنامج النووي

تعتقد إسرائيل أن للبرنامج النووي الإيراني استخدامًا عسكريًا، مما يجعله هدفًا مشروعًا. وتعتقد أن النظام يهدف إلى تخصيب اليورانيوم لتطوير أسلحة نووية.

مع ذلك، أصرت طهران دائمًا على أن برنامجها النووي مخصص للاستخدام المدني.

كما أدانت لجنة الحقوقيين الدولية استخدام إسرائيل للقوة المسلحة ضد إيران، واعتبرته انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

تفسيرات القانون الدولي

تتبنى الدول تفسيرات متباينة بشأن استخدام القوة ردًا على هجمات مستقبلية.

الموقف القانوني الأول هو أن الدول يمكنها التصرف بشكل وقائي لصد التهديدات.

الموقف القانوني الثاني هو أنها يمكنها التصرف لصد الهجمات المسلحة في المستقبل. وشيكة.

ويُعتبر الموقف الثالث عمومًا مُقيّدًا للغاية، بينما يُعتبر الأول واسعًا للغاية.

يتعلق الموقف الثاني بالمنطقة الرمادية، ويتعلق بتعريف "وشيك".

تُعدّ مفاهيم "التناسب" و"الضرورة" و"الوشيكة" اعتبارات رئيسية.

أكد خبراء في القانون الدولي لشبكة سكاي نيوز أن إسرائيل قد تجتاز اختبار "التناسب" في إجراءاتها ضد إيران لأن أهدافها تبدو عسكرية ونووية.

لكن ما إذا كانت هناك "ضرورة" لمهاجمة إيران في هذه المرحلة هو أمرٌ أكثر إثارةً للشك.

الاختبار القانوني

من المرجح أن ينظر المدعي العام في الاختبار القانوني الرئيسي لـ"وشيكة" التهديد الإيراني ضد إسرائيل - وما إذا كان من المعقول استنتاج أن هجومًا من إيران كان "وشيكًا" - أثناء تقييمه للمشورة القانونية الصادرة لرئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر.

هناك دائمًا اختلافات دقيقة في المشورة القانونية، فالأحكام تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل، والمشورة قابلة للتطور.

في الفترة التي سبقت حرب الخليج عام ٢٠٠٣، بررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصرفهما بحجة امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل، وهو ادعاء تبيّن لاحقًا أنه خاطئ.

وكانت نصيحة المدعي العام آنذاك، والتي تطورت لاحقًا، أساسية في قرار توني بلير بالانضمام إلى الرئيس بوش في مهاجمة العراق.