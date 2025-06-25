إيلاف من القاهرة: كشفت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية أن السلطات المصرية بعثت برسالة عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية تطالب فيها بإيفاد وفد رسمي إلى القاهرة، بهدف استئناف المحادثات المتعلقة بصفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس.

واعتبرت القاهرة، بحسب الرسالة، أن انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل يزيل العوائق التي كانت تحول دون مشاركة تل أبيب في هذه الجهود، مؤكدة أنه "لم يعد هناك أي مبرر لتأخير إرسال الوفد الإسرائيلي".

وتزامن هذا التطور مع وجود وفد من حركة حماس في العاصمة المصرية، حيث تجري مشاورات غير مباشرة برعاية القاهرة التي تلعب دور الوسيط الأساسي في هذه المفاوضات. وتهدف المحادثات إلى التوصل لاتفاق يشمل الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار، في ظل دعوات متزايدة داخل إسرائيل لربط مسار التهدئة مع إيران بملف غزة.

وفي هذا السياق، أصدرت هيئة أهالي المختطفين الإسرائيليين بيانًا صباح اليوم دعت فيه الحكومة إلى توسيع نطاق اتفاق وقف إطلاق النار ليشمل قطاع غزة، مشيرة إلى أن "من استطاع تحقيق وقف إطلاق نار مع إيران، يمكنه أيضا إنهاء الحرب في غزة". وطالبت الهيئة بإجراء اتصالات عاجلة تؤدي إلى استعادة جميع الرهائن وإنهاء العمليات العسكرية.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن الاتفاق الذي أُبرم مع إيران يجب أن يفتح الباب أمام تسوية في غزة، مؤكدا في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية: "الآن دور غزة. حان وقت إعادة الرهائن ووقف الحرب، وعلى إسرائيل أن تبدأ عملية إعادة الإعمار".