إيلاف من لندن: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستُجري تحليلها الخاص للضربات الأميركية على إيران.

وفي تصريحات على هامش قمة الناتو، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه مرارًا وتكرارًا بالتدمير الذي أحدثته الضربات الأميركية للمواقع النووية الإيرانية.

وقبيل إدلاء ترامب بهذه التصريحات في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، صرّح إيمانويل ماكرون بأن فرنسا ستُجري تحليلها الخاص للأضرار التي سببتها.

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيلتقي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في باريس لاحقًا.

وقال: "نُنهي تحليلنا بكل ما لدينا، ثم سنُواجَه بتحليلات الدول الأخرى المهتمة، ومن الواضح أنها الولايات المتحدة، ودول أوروبية أخرى، وإسرائيل".