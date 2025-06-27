إيلاف من لندن: في الوقت الذي تناقش فيه روسيا والولايات المتحدة إمكانية إعادة ضبط العلاقات بينهما.تستعد أول سفيرة أميركية في موسكو لترك منصبها.

تغادر لين تريسي وهي أول سفيرة أميركية عينها الرئيس السابق جو بايدن في روسيا منصبها بعد أن شغلته خلال واحدة من أصعب الفترات في العلاقات بين البلدين.

وصرحت تريسي، البأنها "فخورة بتمثيل بلدي" في العاصمة الروسية "خلال هذه الفترة العصيبة".

وأكدت تقارير على أنه لا يوجد ما يشير إلى إقالتها من منصبها من قبل إدارة ترامب.

يأتي رحيل الدبلوماسية المحترفة التي كان عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في الوقت الذي تناقش فيه روسيا والولايات المتحدة إمكانية إعادة ضبط العلاقات بينهما، والتي تدهورت بشكل حاد بعد أن شنت موسكو حربها الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب عن وجود صفقات استثمارية كبيرة محتملة، لكنه يشعر بإحباط متزايد لأن جهوده للتوسط في اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا لم تسفر حتى الآن عن وقف إطلاق نار ذي معنى.

وفي بيان نشرته السفارة الأمريكية في روسيا عبر تيليجرام، قالت السيدة تريسي: "أغادر روسيا، وأعلم أن زملائي في السفارة سيواصلون العمل على تحسين علاقاتنا والحفاظ على الروابط مع الشعب الروسي".

وأضافت: لقد ألهمتني لقاءاتي مع الروس الذين يحبون وطنهم ويعملون كل يوم من أجل مستقبل أفضل. وأود أن أختتم كلمتي بأبيات من قصيدة بوشكين "إلى تشاداييف"، التي تتحدث عن حب الوطن الذي يسكن كل واحد منا. وداعًا!"

وقالت السفيرة إنها تود "التعبير عن امتناننا لإسهاماتها القائمة على الدبلوماسية المتسقة، والاحترام العميق للثقافة الروسية، والخدمة المتفانية للشعب الأميركي".

وفي بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، قالت السفارة إن السيدة تريسي، التي وصلت إلى موسكو في يناير/كانون الثاني 2023، واستقبلها متظاهرون يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة عندما ذهبت إلى وزارة الخارجية لتقديم أوراق اعتمادها، ستغادر منصبها قريبًا.

تحرير مساجين أميركيين

وشاركت السفير تريسي بشكل ملحوظ في جهود إطلاق سراح مواطنين أميركيين مسجونين في روسيا، بمن فيهم الصحفي إيفان غيرشكوفيتش وجندي البحرية السابق بول ويلان، اللذين أُطلق سراحهما في نهاية المطاف في أغسطس/آب 2024 كجزء من صفقة تبادل أسرى كبيرة بين الشرق والغرب.

وكانت السيدة تريسي، التي تولت المنصب خلفًا لجون سوليفان، قد شغلت سابقًا منصب ثاني أعلى مسؤول في السفارة الأميركية في موسكو، نائبة رئيس البعثة، من عام 2014 إلى عام 2017.

كانت سفيرة لدى أرمينيا وقت ترشيحها لتحل محل السيد سوليفان بعده. متقاعدة.

السيدة تريسي، التي تتحدث الروسية، عملت أيضًا في البعثات الدبلوماسية الأميركية، بما في ذلك تركمانستان وباكستان وكازاخستان. وهي تخصصت في الدراسات السوفياتية، وحصلت على شهادة في القانون.