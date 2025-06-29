إيلاف من لندن: تعهد ناشطون إيطاليون بتحويل زفاف مؤسس أمازون في مدينة البندقية إلى "كابوس" له ولزوجته وضيوفهما.

احتشد مئات الأشخاص في شوارع وممرات البندقية المائية احتجاجًا على زفاف جيف بيزوس ولورين سانشيز في اليوم الأخير من احتفالاتهما التي بلغت تكلفتها ملايين الدولارات.

تزوج مؤسس أمازون، البالغ من العمر 61 عامًا، وعروسه، البالغة من العمر 55 عامًا، في حفل خاص في جزيرة سان جورجيو الفينيسية المنعزلة يوم الجمعة.

طوال عطلة نهاية الأسبوع، خرج الناشطون ضد الزفاف، الذي يقولون إنه يزيد من المشاكل المزمنة المتمثلة في السياحة المفرطة، والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ، وارتفاع التكاليف على السكان المحليين.

وادّعى المتظاهرون أنهم أجبروا على نقل الحفل الختامي يوم السبت من موقعه الأصلي غير المُعلن إلى "أرسنال"، وهو حوض بناء سفن سابق من العصور الوسطى.

وشوهد بيزوس وسانشيز يتبادلان القبلات مع الحشود والصحافة قبل احتفالهما الختامي.

وضمّت قائمة كبار الشخصيات عائلة كارداشيان، وأورلاندو بلوم، وأوبرا وينفري.

لا للحرب نعم للقبلات

ويوم السبت، شوهد المتظاهرون وهم يحملون لافتات كُتب عليها: "قبلات نعم، بيزوس لا"، "لا بيزوس، لا للحرب"، و"أمازون دمرت 118 ألف متجر إيطالي". وتجمع آخرون على جسر ريالتو الشهير في المدينة، حيث رفعوا لافتة كُتب عليها: "لا مكان لبيزوس".

احتضنت قاعة زفاف الزوجين، التي قُدِّرت تكلفتها بين 34 و41 مليون جنيه إسترليني، العديد من الأماكن في أنحاء المدينة.

أقام العروسان في فندق أمان الفاخر على القناة الكبرى، حيث بلغت تكلفة الغرفة 3400 جنيه إسترليني لليلة الواحدة، بينما استأجر المدعوون، وعددهم 200 ضيف، أماكن إقامة فاخرة أخرى، مع حاشيتهم وفرق الأمن الخاصة بهم.

ودافع مسؤولو المدينة عن موافقتهم على استضافة حفل زفاف رابع أغنى رجل في العالم، مشيرين إلى تقاليدها العريقة في استقبال الباباوات والأباطرة والزوار العاديين.

وحسب تقرير قناة (سكاي نيوز) فقد تبرع بيزوس بمبلغ 850 ألف جنيه إسترليني (مليون يورو) لثلاث منظمات أبحاث بيئية تُعنى بالحفاظ على مدينة البندقية، حيث تتعرض بنيتها التحتية المتهالكة لضغوط متزايدة بسبب سفن الرحلات البحرية، والطقس القاسي، وتزايد أعداد السياح.

لكن الناشط الفينيسي فلافيو كوغو قال: "نريد فينيسيا حرة، تُكرّس نفسها أخيرًا لمواطنيها.

وقال: هذه التبرعات ليست سوى بؤس، وتهدف فقط إلى تهدئة ضمير بيزوس".وقال زميله المتظاهر مارتن فيرنيانو: "نحن هنا لمواصلة إفساد خطط هؤلاء الأثرياء، الذين يجمعون الأموال باستغلال الكثيرين... بينما لا تزال ظروف هذه المدينة محفوفة بالمخاطر".