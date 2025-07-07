إيلاف من لندن: وسط عاصفة من الانتقادات والاتهامات بالتطهير العرقي، قال تقرير إن موظفين من معهد توني بلير (TBI)، وهو مركز أبحاث بريطاني، شاركوا في مشروع لتطوير غزة بعد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

يبدو أن المشروع، الذي ينأى المعهد بنفسه عن نتائجه، يتوخى إقامة "ريفييرا ترامب" و"منطقة تصنيع ذكية على غرار منطقة إيلون ماسك".

وذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز) البريطانية أن الخطة مُقدمة في عرض تقديمي، يقوده رجل أعمال إسرائيلي، وتُستخدم في النماذج المالية التي طورتها مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وأفادت فاينانشال تايمز أن الخطة، التي أُطلق عليها اسم "الثقة الكبرى"، والتي تم تبادلها مع إدارة ترامب، تُعيد تصور غزة كمركز تجاري مزدهر.

ويُقال أيضًا إنها تقترح دفع نصف مليون فلسطيني لمغادرة المنطقة، مع جذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير غزة. ارتبط اسم معهد توني بلير (TBI) بمشروع أُدين على نطاق واسع لاقتراحه التطهير العرقي لغزة، والذي يتضمن إعادة تطوير شاملة للقطاع المحاصر بعد الحرب.

الثقة الكبرى

وتتضمن الخطط "ريفييرا ترامب" وبنية تحتية تحمل أسماء ملوك الخليج الأثرياء، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة (فاينانشال تايمز) (FT) وكُشف عنها يوم الأحد.

وضعت هذه الرؤية، الموضحة في عرض تقديمي بعنوان "الثقة الكبرى"، مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين بدعم من مستشارين في مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG).

وافترضت خطة مجموعة بوسطن الاستشارية أن 25% على الأقل من الفلسطينيين سيغادرون "طواعية"، وأن معظمهم لن يعود أبدًا.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان للفلسطينيين أي خيار في هذا الشأن، لكن المقترح أُدين على نطاق واسع باعتباره تطهيرًا عرقيًا لسكان المنطقة الأصليين.

ويهدف المشروع إلى تحويل القطاع الذي حوّلته إسرائيل إلى أنقاض إلى مركز استثماري مربح. كان محور الاقتراح هو مخططات تجارية قائمة على تقنية بلوكتشين، ومناطق اقتصادية خاصة بضرائب منخفضة، وجزر اصطناعية على غرار ساحل دبي.

وعلى الرغم من إصرار معهد توني بلير على عدم تأييده أو تأليفه لهذه الشريحة، إلا أن اثنين من موظفيه شاركا في مناقشات متعلقة بالمبادرة.

يشار إلى أن معهد توني بلير كان تأسس على يد رئيس الوزراء البريطاني العمالي السابق توني بلير عام ٢٠١٦ بهدف الترويج لإصلاح السياسات العالمية ومكافحة التطرف.

وثيقة داخلية

ووُزِّعت وثيقة داخلية لمعهد توني بلير - بعنوان "المخطط الاقتصادي لغزة" - ضمن فريق المشروع، وحددت مقترحات اقتصادية وبنية تحتية طموحة.

وشملت هذه المقترحات إنشاء ميناء عميق يربط غزة بالممر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، ورؤى لإنشاء جزر اصطناعية قبالة الساحل.

يذكر أنه على عكس مقترح رجال الأعمال الإسرائيليين، لم تقترح وثيقة معهد توني بلير نقل الفلسطينيين - وهي فكرة أيدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأُدينت دوليًا باعتبارها خطة لتطهير غزة عرقيًا.

وبينما تداخلت بعض الأفكار، يُصرّ معهد بلير على أنه لم يلعب أي دور في صياغة أو الموافقة على العرض التقديمي المدعوم من مجموعة بوسطن الاستشارية.

لا تورط

ويقول موقع (ميدل إيست آي) إنه في البداية، نفى معهد بلير أي تورط له، حيث صرّح متحدث باسمه لصحيفة فاينانشال تايمز: "روايتكم خاطئة تمامًا... لم يشارك معهد بلير في إعداد العرض التقديمي". ومع ذلك، بعد أن قدمت فاينانشال تايمز أدلة على وجود مجموعة رسائل مكونة من 12 شخصًا، تضم موظفي معهد بلير ومستشاري مجموعة بوسطن الاستشارية ومنظمين إسرائيليين، أقرّ المعهد بأن موظفيه كانوا على دراية بالمناقشات ذات الصلة وحاضرين فيها. وأوضح المتحدث باسم المعهد: "لم نقل قط إن معهد بلير يعلم شيئًا عما تعمل عليه هذه المجموعة".

ويزعم معهد بلير أنه كان في "وضع استماع" وأن ورقته الداخلية كانت واحدة من العديد من التحليلات لسيناريوهات ما بعد الحرب قيد الدراسة.

وتضم المجموعة التي تقف وراء الاقتراح مستثمرين إسرائيليين بارزين في مجال التكنولوجيا، مثل ليران تانكمان ورجل الأعمال مايكل آيزنبرغ. ويُقال إن كلاهما لعب دورًا في إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية (GHF).

شوّه الجدل مصداقية مؤسسة GHF. فقد شهد إطلاق البرنامج بشكل فوضوي مقتل ما لا يقل عن 700 فلسطيني وإصابة أكثر من 4000 آخرين على يد القوات الإسرائيلية أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.