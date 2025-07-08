إيلاف من لندن: نعت الأوساط السياسية في بريطانيا، السياسي المخضرم وأحد أركان حكم مارغريت تاتشر، نورمان تيبيت، الوزير السابق في حكومة حزب المحافظين، الذي توفي عن عمر يناهز 94 عامًا.

مثّل تيبيت، دائرتي إيبينغ وتشينغفورد كعضو في البرلمان لمدة 22 عامًا قبل أن يُمنح لقب اللورد تيبيت من تشينغفورد مدى الحياة. تقاعد من مجلس اللوردات عام 2022.

خلال مسيرته السياسية الطويلة، شغل مناصب وزير العمل، والتجارة والصناعة، ومستشار دوقية لانكستر، ورئيس حزب المحافظين.

أكد ابنه، ويليام، وفاته في بيان: "في الساعة 11:15 مساءً من يوم 7 يوليو 2025، وقال: توفي اللورد تيبيت بسلام في منزله عن عمر يناهز 94 عامًا. تطلب عائلته احترام خصوصيتهم في هذا الوقت، وسيتم إصدار بيان آخر بشأن ترتيبات الجنازة في الوقت المناسب".

وقالت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، إن تيبيت "كان رمزًا في السياسة البريطانية، وستُسبب وفاته حزنًا على جميع الأطياف السياسية".

وبصفته وزيرًا للتوظيف، واجه تيبيت النقابات العمالية، وساعد تاتشر، بصفته رئيسًا لحزب المحافظين من عام 1985 إلى عام 1987، في تحقيق فوزها الثالث في الانتخابات العامة.

وكان تيبت تعرض لإصابات خطيرة في تفجير برايتون عام 1984، مما أدى إلى إصابة زوجته مارغريت بالشلل من الرقبة إلى أسفل.

التاتشرية

وقالت بادنوك: "كان من أبرز رواد الفلسفة التي نعرفها الآن باسم التاتشرية، ويجب أن يُحتذى بخدمته الدؤوبة في سبيل تحسين بلادنا كمصدر إلهام لجميع المحافظين. بصفته وزيرًا في إدارة السيدة تاتشر، كان من أهم رواد تغيير بلدنا، لا سيما في ترويض النقابات العمالية.

وأضافت زعيمة حزب المحافظين: لكن بالنسبة للكثيرين منا، كانت صموده وشجاعته في مواجهة الإرهاب هما ما ألهمنا في إعادة بناء مسيرته السياسية بعد تعرضه لإصابات بالغة في تفجير برايتون، واهتمامه المتفاني بزوجته مارغريت، التي أصيبت بإعاقة بالغة جراء التفجير - تذكير بأنه كان، قبل كل شيء، رجل عائلة مخلص لمبادئه.

وتابعت: لم يستسلم أبدًا للضغوط ولم يتنازل أبدًا."

شخصية بارزة

كان تبيت شخصية بارزة في عهد تاتشر، اشتهر بسياسته القوية التي لا تخشى المواجهة، حيث ساهم في دفع عجلة التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي ميزت ثمانينيات القرن الماضي.

بعد أعمال الشغب التي شهدتها أحياء هاندزورث وبرمنغهام وبريكستون جنوب لندن عام ١٩٨١، أدلى بتصريحات دفعت النقاد إلى وصفه بـ"على دراجتك" ظنًا منهم أنه رمزٌ للامبالاة المحافظين تجاه ارتفاع معدلات البطالة.

رافضًا التلميحات بأن عنف الشوارع كان رد فعل طبيعي لارتفاع معدلات البطالة، ردّ تيبيت قائلا: "نشأتُ في الثلاثينيات مع أب عاطل عن العمل. لم يُثر شغبًا. كان يركب دراجته ويبحث عن عمل، ويواصل البحث حتى وجده".

قط مدرب

وصفه مايكل فوت، زعيم حزب العمال السابق، بشكلٍ لا يُنسى بأنه "قطٌّ مُدرّبٌ على التصرّف في المنزل"، ولُقّب أيضًا بـ"حليقي رأس تشينغفورد" نسبةً إلى دائرته الانتخابية في شرق لندن، بينما كانت دميته في البرنامج التلفزيوني الساخر "سبيتينج إيمج" رجلًا قويًا يرتدي سترة جلدية - وهي صورةٌ استمتع بها تبيت لأنه "كان دائمًا فائزًا".

وعلى صلة، قال وزير الخزانة المحافظ السابق نديم الزهاوي: "ارقد في سلامٍ أبدي أيها الرجل العظيم. كان نورمان تبيت عملاقًا في السياسة المحافظة ومُثُلها المُحافظة. رجلٌ اعتنى بزوجته الحبيبة بشكلٍ رائع بعد الهجوم الإرهابي المُروّع الذي شنّه الجيش الجمهوري الأيرلندي. رجلٌ رعى وصادق شبابًا محافظين مثلي".

وقال زعيم حركة الإصلاح في المملكة المتحدة، نايجل فاراج، على قناة إكس: "قدّم لي نورمان الكثير من الدعم في أيامي الأولى كعضوٍ في البرلمان الأوروبي، وكان رجلًا عظيمًا. ارقد في سلام".