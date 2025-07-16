في برنامج ترندينغ، تحدثت كريستين شاهين عن جدها الشيخ الدرزي مرهج شاهين الذي ظهر في فيديو يوثق لحظة دخول عسكريين منزله في قرية الثعلة بمحافظة السويداء وقصوا شاربه، مما أثار تفاعلا وسخطا واسعا.

وعن الجدل الدائر بشأن السبب المباشر لموت جدها، في ظل تضارب الأنباء حول مقتله بالرصاص أو بذبحة صدرية، قالت كريستين إن جدها مات وهو بحوزة أولئك المسلحين الذين حملتهم المسؤولية موته.

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