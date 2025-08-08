إيلاف من لندن: حذر نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس من انزلاق المملكة المتحدة نحو "مسار مظلم" لفقدان حرية التعبير خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

بعد اجتماع متف مع لامي، خلال عطلة عائلة فانس الصيفية في إنكلترا، صرّح جيه دي فانس بأنه لا يريد أن تسلك المملكة المتحدة "مسارًا مظلمًا للغاية" لفقدان حرية التعبير.

وكان سبق لنائب الرئيس الأميركي أن أعرب عن مخاوفه من تآكل حرية التعبير في المملكة المتحدة.

ومع ذلك، خلال زيارة استغرقت يومين إلى قصر ديفيد لامي، المُفضّل والمُكوّن من 115 غرفة، في (تشيفنينع هاوس) في مقاطعة كينت، حرص السيد فانس على أن تكون انتقاداته أكثر هدوءًا.

وعندما سُئل عن حرية التعبير في المملكة المتحدة خلال اجتماع متلفز جمع الرجلين، قال السيد فانس إنه "أثار مخاوف" بشأن حرية التعبير في بلاده، واتهم الغرب بـ"الرقابة بدلًا من التفاعل" مع الآراء المختلفة.

وقال: "أعتقد أن الغرب بأكمله، والعلاقات عبر الأطلسي، وحلفاؤنا في حلف الناتو، وبالتأكيد الولايات المتحدة في عهد بايدن، قد بالغوا في ممارسة الرقابة بدلًا من التفاعل مع آراء متنوعة. هذا هو رأيي.

وأضاف: "من الواضح أنني أثرتُ بعض الانتقادات والمخاوف بشأن أصدقائنا على هذا الجانب من الأطلسي. لكن ما أود قوله لشعب إنكلترا أو أي شخص آخر، لديفيد، هو أن العديد من الأمور التي تقلقني أكثر من غيرها كانت تحدث في الولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024".

وتابع: "لا أريد أن تتبعنا دول أخرى فيما أعتقد أنه كان مسارًا مظلمًا للغاية في عهد إدارة بايدن."

لا تعليق من لامي

لم يُعلق السيد لامي، الذي بدأ علاقة غير متوقعة خلال الأشهر القليلة الماضية، على انتقادات السيد فانس غير المباشرة.

وفي فبراير، عندما كان رئيس الوزراء السير كير ستارمر يُجري اجتماعًا مُتلفزًا مُماثلًا مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، قال السيد فانس إن "انتهاكات حرية التعبير" لا تؤثر الآن على البريطانيين فحسب، بل تؤثر أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية - "وبالتالي على المواطنين الأمريكيين".

وقاطعه السير كير بسرعة قائلًا: "لقد تمتعنا بحرية التعبير لفترة طويلة جدًا، وستستمر لفترة طويلة، ونحن فخورون جدًا بذلك."

يذكر أن السيد فانس وعائلته يثسم مع السيد لامي في مبنى "منحة تشيفنينغ" لمدة يومين قبل التوجه إلى كوتسوولدز لقضاء عطلة صيفية.

مديح وصيد أسماك

وأغدق نائب الرئيس الثناء على الفخامة التي يوفرها منصب السيد لامي كوزير للخارجية، قائلاً: "التواجد هنا يُعلي من شأن الإنسانية"، وشكر "شعب إنكلترا" على "هذا المكان الجميل الذي يُتيح للأجانب مثلي فرصةً للتحدث عن قضايا الساعة". وأضاف أنه "يحب المملكة المتحدة".

وذهب السياسيان فانس ولامي لصيد الأسماك قبل لقائهما، وكشف السيد فانس أنه اصطاد بعض الأسماك، بينما اصطاد أطفاله الثلاثة سمكة واحدة، لكن السيد لامي لم يفعل.

وقال أيضًا إن أطفاله ناموا على أرضية المنزل الكبير، وإن ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات ظلت تسأله إن كانت ترغب في رؤية ابنة السيد لامي.

ونشر السيد لامي صورة له وللسيد فانس يضحكان أثناء الصيد، قائلاً إنه "من دواعي سروري حقًا" الترحيب بعائلة فانس، وإن نائب الرئيس "قدم لي نصائح صيد على طريقة كنتاكي".

عطلة اسكتلندا

وأكد جيه دي فانس أنه سيقضي عطلة في اسكتلندا الأسبوع المقبل في... رحلة قد تشهد نشر ما يصل إلى 1000 ضابط شرطة ضمن الجهود الأمنية.

وأكد زيارته لاسكتلندا خلال محادثاته مع السيد لامي يوم الجمعة.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن عائلة فانس من المرجح أن تزور أيرشاير، وهي نفس المنطقة التي أقام فيها السيد ترامب مؤخرًا حيث أبرم اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأفاد مراسل سكاي نيوز في اسكتلندا، كونر جيليس، أن مصادر الشرطة أشارت إلى أن حوالي 1000 ضابط سيعملون خلال الزيارة لضمان سلامة نائب الرئيس وأحبائه.

ورفضت شرطة اسكتلندا التعليق على التفاصيل.

ومن المفهوم أن عائلة فانس لن تقيم في منتجع ترامب تيرنبيري الفاخر في أيرشاير الذي يملكه الرئيس الأمبركي نفسه.

وصرح متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "التخطيط جارٍ لزيارة محتملة لنائب رئيس الولايات المتحدة إلى اسكتلندا.

وسيُترك للبيت الأبيض التعليق على تفاصيل أي زيارة، ولكن من المهم أن نستعد مسبقًا لما ستكون عملية أمنية كبيرة".