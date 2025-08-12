إيلاف من القاهرة: استمرت الأجهزة الأمنية المصرية في توجيه ضرباتها لأوكار الرزيلة الرقمية، وخاصة منصة تيك توك، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على البلوغر ياسمين صاحبة الحساب الشهير "ياسمين تخلي الحجر يلين"، وذلك بعد بثها مقاطع فيديو تحمل إيحاءات جنسية وألفاظا خادشة للحياء العام، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح عبر الإعلانات.

وكشفت الاجهزة الأمنية أن البلوغر "ياسمين" ليست أنثى كما روجت لنفسها عبر حساباتها، بل تبين أنه متحول جنسيا، وقد عُثر بحوزتها على أدوات جنسية وأجهزة إلكترونية تُستخدم في تسجيل وبث المحتوى المخالف للقوانين والأعراف.

وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب الخاصة بالمتهمة البلوغر ياسمين لفحصها فنيًا، ورصد المواد المخزنة عليها، إلى جانب مراجعة حساباتها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة حجم نشاطها، وعدد المقاطع المنشورة، والشبكات التي قد تتعاون معها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة البلوغر ياسمين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.