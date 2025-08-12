إيلاف من نيويورك: تقدمت آشلي بايدن ابنة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بطلب الطلاق من زوجها جراح التجميل، الدكتور هوارد كرين، بعد أكثر من 13 عاما من الزواج، بحسب سجلات المحكمة.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن آشلي البالغة من العمر 44 عامًا قدمت أوراقها إلى محكمة فيلادلفيا العامة يوم الاثنين.

وفي اليوم نفسه، نشرت على موقع إنستغرام صورة لها وهي تسير في حديقة وتشير بإبهامها إلى الأعلى، مع أغنية "Freedom" لـ"بيونسيه"، وفقًا لصحيفة فيلادلفيا إنكويرر، التي كانت أول من أورد تقارير عن تقديم أوراق الطلاق.

ونشرت أيضًا اقتباسًا جاء فيه: "حياة جديدة، بدايات جديدة تعني حدودًا جديدة. طرق جديدة للوجود لن تبدو كما كانت من قبل." ولم تتضح تفاصيل سبب الانفصال فورًا. فسجلات الطلاق غير معلنة في فيلادلفيا.

وكان الزوجان من بين الحضور أثناء خطاب جو بايدن للأمة عام 2024 بشأن قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه.

وسبق أن ذكرت آشلي تفاصيل زواجها على المسرح العام عندما كانت تقدم والدها في المؤتمر الوطني الديمقراطي العام الماضي، وقالت أمام الحشد: "في ذلك الوقت، كان والدي نائبًا للرئيس، لكنه كان أيضًا ذلك الأب الذي قام حرفيًا بترتيب حفل الاستقبال بأكمله".

"كان يتجول بسيارته ذات الأربع عجلات من نوع جون ديري، ويضبط إعدادات المكان، ويرتب النباتات، وبالمناسبة، كان عاطفيًا للغاية."

يذكر أن الدكتور كرين، 59 عامًا، هو طبيب أنف وأذن وحنجرة وجراح تجميل في مستشفيات جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا، وقبل انفصالهما، كان الزوجان يعيشان في فيلادلفيا، وقد تقدمت الزوجة البالغة من العمر 44 عاما بأوراق الطلاق في فيلادلفيا، وهما ليس لديهما أطفال.