إيلاف من نيويورك: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا قد يحسن فرصه في دخول الجنة، مازحا بأن فرصه في دخول الجنة فيالحياة الآخرة منخفضة حاليا.

وقال ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندز" الصباحي على قناة فوكس نيوز : "أريد أن أحاول الوصول إلى الجنة إذا كان ذلك ممكنا".

وكان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد ربط في السابق مساعيه لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بآماله في الفوز بجائزة نوبل للسلام، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى دوافع تتجاوز الاعتراف الدنيوي بالجهود التي يقوم بها على حد وصفه.

وبحسب المعايير التقليدية، فإن سجل ترامب بعيد كل البعد عن القداسة، وهو أول رئيس أميركي تتم إدانته جنائيا في قضية أموال مقابل الصمت تتعلق بممثلة أفلام بورنو.

يذكر أن حياة ترامب مليئة بالفضائح، وتعرض لأكثر من محاولة اغتيال ولكنه يعتقد أنه قد "تم إنقاذه بواسطة الله"

ومع ذلك، فقد اعتمد ترامب نبرة دينية أقوى منذ نجاته من محاولة اغتيال العام الماضي، وفي مراسم تنصيبه في يناير (كانون الثاني)، أعلن أن "الله أنقذه ليجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

ويحظى ترامب الآن بدعم قوي من اليمين الديني في أمريكا، وقد عين ترامب باولا وايت مستشارة روحية رسمية له، والتي قادت تجمعات صلاة حيث وضع الحاضرون أيديهم على الرئيس في فعاليات البيت الأبيض.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين يوم الثلاثاء إنها تعتقد أن ترامب كان جادًا بشأن تصريحاته بشأن الجنة.

وقالت "أعتقد أن الرئيس يريد الوصول إلى الجنة، وأتمنى أن نفعل ذلك جميعاً في هذه الغرفة". وتشتهر ليفيت، البالغة من العمر 27 عامًا، بقيادة جلسات الصلاة قبل مؤتمراتها الصحفية.

وواصل ترامب التأكيد على أن إنهاء الحرب في أوكرانيا هو هدف مركزي لرئاسته، ووصفها ليس فقط بأنها مهمة دبلوماسية أو سياسية، بل أيضا كمهمة أخلاقية وروحية.