إيلاف من دمشق: من المتوقع أن يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع في شهر سبتمبر المقبل، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليصبح بذلك أول رئيس سوري يلقي كلمة بالأمم المتحدة منذ قرابة 60 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول سوري قوله اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يلقي الرئيس الشرع كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

وإذا تحدث الشرع، فسيكون هذا أول خطاب لرئيس سوري في الأمم المتحدة منذ عام 1967.

يذكر أن آخر مرة تحدث فيها رئيس سوري في الأمم المتحدة كانت عام 1967 حين ألقى نور الدين الأتاسي كلمة أمام الجمعية العامة بعد حرب الأيام الـ6 في يونيو.