إيلاف من واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين على أمر تنفيذي لحظر حرق العلم الأميركي، وقال ترامب أثناء توقيعه على الأمر: "إذا أحرقت علمًا، سوف يتم الحكم عليك بالسجن لمدة عام - لا خروج مبكر، لا شيء"، وسوف يتم تكليف وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في حوادث حرق العلم.

وكان ترامب قد وقع أمرًا تنفيذيًا الإثنين يقضي بملاحقة المشتبه بهم الذين ينتهكون حرمة العلم الأميركي، بما في ذلك حرقه، وذلك بإلزامهم بالملاحقة القضائية، وفقًا لما نشرته فوكس نيوز حصريًا.

وورد في ورقة حقائق حول الأمر، أن "العلم الأمريكي هو أقدس وأعز رمز للولايات المتحدة الأمريكية، وتدنيسه يعد بطبيعته مسيئًا واستفزازيًا. إنه تعبير عن ازدراء وعداء تجاه أمتنا، وعمل تستخدمه مجموعات من الرعايا الأجانب بهدف ترهيب الأمريكيين والتهديد بارتكاب العنف ضدهم".

وسيوجه الأمر التنفيذي المدعي العام بمقاضاة من ينتهكون القوانين "بطرق تتضمن تدنيس العلم"، والسعي إلى رفع دعاوى قضائية توضح نطاق التعديل الأول للدستور فيما يتعلق بتدنيس العلم.

كما يوجه الأمر وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بإحالة قضايا تدنيس العلم التي تنتهك قوانين الولايات والقوانين المحلية إلى السلطات المحلية المختصة.

وقائع تدنيس العلم الأميركي

وكان العلم الأميركي قد تعرض للتدنيس من قبل المتظاهرين في الأشهر الأخيرة، كما هو موثق في لقطات فيديو، لا سيما خلال الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل في المدن والجامعات الأميركية، وخلال مداهمات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) لإبعاد الأجانب غير الشرعيين من البلاد.

يوجه الأمر النائب العام ووزير الأمن الداخلي برفض أو حظر أو إنهاء أو إلغاء التأشيرات أو تصاريح الهجرة الأخرى ومزايا غير المواطنين "حيثما كان هناك قرار مناسب بأن تدنيس العلم من قِبَل مواطنين أجانب يسمح بممارسة تلك التدابير بموجب القانون المعمول به"، وفقًا لورقة الحقائق.

شوهد متظاهرون مناهضون لإسرائيل وهم يشعلون النار في العلم الأميركي خارج المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو في أغسطس 2024، وكذلك في واشنطن العاصمة في يوليو 2024 عندما ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خطابًا أمام الكونجرس ، بالإضافة إلى حرق العلم في حديقة واشنطن سكوير بمدينة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع الرابع من يوليو عام 2024 احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.