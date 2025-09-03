إيلاف من بكين: إبنة كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية تظهر لأول مرة على الساحة الدولية مما يثير تكهنات حول خلافتها لعرش الأب، ويقول الخبراء إن وصول كيم جو-آي إلى بكين قبل العرض العسكري في يوم النصر في الصين يظهر أنها الخليفة المفضلة لوالدها.

وقد أضاف ظهور ابنة كيم جونج أون في الصين قبل عرض "يوم النصر" الذي أقامه شي جين بينج في بكين إلى التكهنات بأنها تستعد لتصبح أول حاكمة لكوريا الشمالية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية كيم جو-آي، التي يعتقد أنها في أوائل المراهقة، وهي تنزل من قطار والدها المدرع في العاصمة الصينية، حيث استقبلها مسؤولون صينيون في بداية ظهورها الأول على المسرح الدولي.

ولكن جو-آي، التي لم يؤكد النظام اسمها وعمرها علناً قط، ليست غريبة على الأضواء، حيث رافقت كيم في العديد من المهام الرسمية في جميع أنحاء كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق الصواريخ التجريبية، ومؤخراً افتتاح منتجع وونسان كالما على الساحل الشرقي للبلاد.

دينيس رودمان كشف سرها

إذا كانت جو آي هي الخليفة المفضلة لوالدها، كما يعتقد العديد من المحللين، فإنها ستصبح العضو الرابع في عائلة كيم الذي يحكم كوريا الشمالية منذ تأسيسها على يد جدها الأكبر، كيم إيل سونغ، في عام 1948.

تم التعرف على جو-آي لأول مرة من قبل نجم كرة السلة السابق دينيس رودمان - وهو صديق لكيم والذي ادعى أنه حمل ابنته الرضيعة آنذاك أثناء زيارة إلى بيونج يانج في عام 2013 - ولم تتحدث جو-آي علنًا، لكنها أصبحت شخصية شبه دائمة في حاشية والدها، إلى جانب شقيقته المؤثرة وصديقته المقربة، كيم يو جونج .

لم تنشر وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لرقابة مشددة في كوريا الشمالية أي تقارير عن أي من أطفال كيم حتى شوهدت جو-آي لأول مرة وهي ترافقه في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في عام 2022.

وبعد عدة أشهر، حضرت جو-آي عرضًا بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس جيش الشعب الكوري، وبدأت وسائل الإعلام الرسمية في الإشارة إليها على أنها ابنة كيم "المحترمة".

وبحسب تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي عام 2017، فإن كيم وزوجته ري سول جو لديهما ثلاثة أطفال: ابن ولد في عام 2010، وابنة ولدت في عام 2013 ويعتقد أنها جو-آي، وفي عام 2017، طفل لم يتم تأكيد جنسه.

أول رحلة خارجية للوريثة العرش الكوري

وفي بكين، شوهدت جو-آي وهي ترتدي بدلة زرقاء داكنة اللون تقف خلف والدها أثناء نزوله من القطار بعد رحلة ليلية من بيونج يانج، في بداية أول رحلة خارجية لهما معًا.

وقال محللون إن حضورها حدثا بدا وكأنه يؤكد تشكيل تحالف جديد معاد للغرب، وإن كان غير محدد المعالم، قد أضاف ثقلا إلى النظرية القائلة بأنها الوريثة الواضحة لكيم جونج أون.

قال مايكل مادن، خبير القيادة في كوريا الشمالية بمركز ستيمسون الأمريكي: "في الوقت الحالي، تُعدّ جو-آي المرشحة الأوفر حظًا لمنصب القائد الأعلى القادم لكوريا الشمالية. إنها تكتسب خبرة عملية في البروتوكول، مما يُتوقع أن يُفيدها كزعيمة قادمة لكوريا الشمالية أو كعضو أساسي في نخبة النخبة".

"إنها تكتسب خبرة قيمة في الترحيب والتفاعل مع القيادات الأجنبية والنخب الأخرى."

في عام 2024، أعربت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية عن اعتقادها بأن جو-آي يتم تجهيزها لتولي القيادة ، إلا أن كيفية وتوقيت حدوث ذلك لا يزالان غير واضحين.

عادةً ما يتدرج القادة المستقبليون، بمن فيهم كيم جونغ أون، في هيكل السلطة في النظام ، ويتولّون عددًا من المناصب العليا استعدادًا لتولي رئاسة الدولة. كما أنه من غير الواضح كيف سيكون رد فعل الحزب الحاكم والنخب العسكرية على ترقية امرأة إلى منصب القائد الأعلى.

وعلى الرغم من صراعه الطويل مع وزنه، فإن كيم، الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 41 أو 42 عامًا، يتمتع بصحة جيدة على ما يبدو منذ أن دارت التكهنات حول سبب غيابه عن الحياة العامة لأسابيع في بداية جائحة كوفيد-19.

ولكن ليس هناك شك يذكر في أن دور جو-إيه اكتسب أهمية أكبر في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك حضور حفل ذكرى الحرب في السفارة الروسية في بيونج يانج في مايو (أيار).

وقالت راشيل مينيونج لي، الباحثة في مركز ستيمسون: "من المؤكد أن نطاق ظهورها العام قد توسع من المواقع ذات الصلة بالجيش إلى الأحداث السياسية والاقتصادية على مر السنين، إذا كان هذا جزءًا من حملة الخلافة، فمن المؤكد أنه سيساعد في هذا الجهد لأنه سيُنظر إليه على أنه الظهور الأول لكيم جو آي على الساحة الدولية".