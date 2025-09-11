إيلاف من لندن: أعلن اليوم الخميس، عن إقالة اللورد بيتر ماندلسون من منصبه كسفيرٍ للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة فورا على خلفية مزاعمٍ حول علاقته بجيفري إبستين، المتهم بالاعتداءات الجنسية.

وأبلغ ستيفن دوتي، وزير الشؤون الخارجية، مجلس العموم بإقالة ماندلسون.

وقال دوتي للنواب في اللحظات الأخيرة: "في ضوء المعلومات الإضافية الواردة في رسائل البريد الإلكتروني التي كتبها بيتر ماندلسون، طلب رئيس الوزراء من وزير الخارجية سحبه من منصبه كسفيرٍ لدى الولايات المتحدة.

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن عمق ومدى علاقته بجيفري إبستين يختلفان اختلافًا جوهريًا عما كان معروفًا وقت تعيينه".

لماذا أُجبر على المغادرة؟

واجه اللورد ماندلسون تساؤلات حول علاقته بالممول الأميركي المدان أبستين الذي كان انتحر في سجنه في نيويورك العام 2019، بعد سلسلة من الادعاءات المختلفة هذا الأسبوع.

بدأ الأمر عندما تم نشر "دفتر أعياد ميلاد" على الكونغرس الأمييكي يوم الثلاثاء.

وأظهر الكتاب صورة لماندلسون وهو يرتدي رداء حمام ويبتسم لإبستين، ورسالة وصف فيها مرتكب الجرائم الجنسية بأنه "أعز صديق".

ثم نُشرت المزيد من الادعاءات في صحيفة (التلغراف) صباح الأربعاء، مشيرةً إلى أن ماندلسون راسل إبستين عبر البريد الإلكتروني لترتيب اجتماعات عمل معه، بعد إدانته بجرائم جنسية ضد الأطفال عام ٢٠١٠.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رسائل البريد الإلكتروني تُظهر أن إبستين توسط في صفقة بقيمة مليار جنيه إسترليني تتضمن بيع شركة مصرفية مملوكة لدافعي الضرائب في المملكة المتحدة، بينما كان ماندلسون وزيرًا للأعمال.

كما زعمت أن ماندلسون أقام في منزل إبستين في نيويورك، أثناء وجوده في السجن بتهمة التحرش الجنسي بقاصر.

ثم نشرت وكالة (بلومبرغ نيوز) المزيد من الادعاءات مساء الأربعاء. بما في ذلك أن ماندلسون كتب إلى إبستين في اليوم السابق لدخوله السجن، قائلاً: "أعتقد أنك بخير".

وأضاف بلومبرغ أن ماندلسون شجع مرتكب الجرائم الجنسية على الرد باستخدام أساليب من كتاب "فن الحرب" لسون تزو.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا صن"، قال ماندلسون إنه "يأسف بشدة" لاستمرار ارتباطه بإبستين "لفترة أطول بكثير مما كان ينبغي". كما قال إن إبستين كاذب "كاريزمي" للغاية، وقد خدعه.

تراجع في سياسة رئيس الوزراء

وأكد السير كير ستارمر في جلسة أسئلة رئيس الوزراء أمس الأربعاء، أن السفير يحظى بثقته الكاملة وأنه خضع لإجراءات تدقيق شاملة قبل تعيينه في المنصب الأعلى.

لكن رئيس الوزراء رفض الإفصاح عما كان على علم به تحديدًا فيما يتعلق بعلاقة ماندلسون بإبستين.