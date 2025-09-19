إيلاف من لندن: إن المبالغة في توصيف أمور لم تحدث فعلياً، تتناقض بشكل حاد مع الإنجازات الحقيقية، ولكن في هذا العصر الجديد يبدو تقليل الأضرار وكسب الوقت هما الإنتصار في حد ذاته، وهذا ما تفعله بريطانيا في علاقاتها مع أميركا.

في زيارة دولة ثانية غير مسبوقة لرئيس أميركي، اصطف حرس شرف ضخم . لم تكتفِ المملكة المتحدة بفرش السجادة الحمراء والترحيب الملكي والعربة الذهبية، بل امتدت لتشمل عبارات الثناء والإطراء لزيارة دونالد ترامب. مبالغة السير كير ستارمر في الحديث عن مذكرة التفاهم بشأن التكنولوجيا جعلت ضيفه يبدو متواضعًا: فقد تباهى رئيس الوزراء بأن الشراكة عبر الأطلسي مهدت الطريق لتقنيات جديدة "لتعزيز الإمكانات البشرية، وحل المشكلات، وعلاج الأمراض، وجعلنا أكثر ثراءً وحرية".

ومع ذلك، كانت هناك علاقة عكسية بين بهاء واحتفالية هذه الرحلة وأهميتها الحقيقية، بين التصريحات الرنانة عن الصداقة والوضع الفعلي للعلاقات عبر الأطلسي.

ترامب يدرك حجم التملق

لقد استوعب الرئيس الأميركي هذا التملق، وكان مُجاملاً بما يكفي ليشيد بالعلاقة "التي لا تُقدر بثمن". ولكن بينما تذمر السيد ترامب من أن فلاديمير بوتين " خذله حقًا "، لم يُبدِ أي ميل لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد روسيا، على الرغم من تصريح السير كير بأن الرئيس الأميركي " قاد الطريق " بشأن أوكرانيا، وإشارة الملك تشارلز اللافتة - التي ربما لم تكن والدته لتقولها - إلى ضرورة وقوف أوروبا وحلفائها صفًا واحدًا في وجه الاستبداد.

لم تُغير الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب البريطاني موقفها . ويبدو استثمار شركات التكنولوجيا الأميركية الموعود، والبالغ 150 مليار دولار، خلال العقد المقبل أقل إثارة للإعجاب في سياق استثماراتها العالمية في البنية التحتية، فقد تعهدت مايكروسوفت وحدها بإنفاق 120 مليار دولار على مراكز البيانات خلال العام المقبل.

بريطانيا دولة تابعة تكنولوجياً

وكما لاحظ نيك كليج، نائب رئيس الوزراء السابق والمدير التنفيذي السابق لشركة ميتا، بدقة ، فإن المملكة المتحدة "دولة تابعة تكنولوجيًا". وتعتمد الحكومة على خدمة شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية بدلًا من دعم الابتكار المحلي.

نال السير كير تقييمات أفضل بكثير لأدائه على الساحة العالمية مقارنةً بأدائه المحلي. ولعل الساحة الدولية أكثر جاذبيةً له وهو في حالة حرب داخلية. ومع ذلك، رأى ما يقرب من نصف البريطانيين أنه من الخطأ استقبال السيد ترامب في هذه الزيارة الرسمية الثانية، حتى أن محررًا سابقًا في صحيفة التلغراف نزل إلى الشوارع احتجاجًا.

كان اعتقال أربعة نشطاء بعد بث صورة للسيد ترامب والمتحرش بالأطفال جيفري إبستين على شاشة قلعة وندسور - مصحوبة بموسيقى تصويرية تُشكك في علاقتهما - إساءة استخدام بشعة لقانون الاتصالات الخبيثة لتقييد الاحتجاجات.

ومما زاد الأمر إثارةً للغضب أن يُهاجم المحيطون بالرئيس ما يُزعم أنه افتقار المملكة المتحدة لحرية التعبير في الحد من التضليل المُحرض على الكراهية وغيره من المواد الخطيرة.

كان منح السيد ترامب صندوقًا أحمر مُصممًا خصيصًا على طراز الوزارات، منقوشًا عليه الأحرف الأولى من اسمه، أمرًا غير ذي أهمية، ولكنه خيار مُثير للريبة رمزيًا نظرًا لاستعداده للتدخل في السياسات المحلية للدول الأخرى. وقد حث علنًا السير كير على استخراج المزيد من الوقود الأحفوري، واقترح استخدام الجيش البريطاني على الحدود لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

تقليل الضرر وكسب الوقت "جوهر اللعبة"

لكن في ظل حكم الرئيس ترامب، يُعتبر التفاعل الدبلوماسي الذي يتجنب الكارثة المباشرة المتمثلة في التوبيخ العلني أو مضاعفة الرسوم الجمركية، انتصارًا في نظر حلفاء الولايات المتحدة.

إن تقليل الأضرار وكسب الوقت هما جوهر اللعبة - فرغم وصفه العلاقة عبر الأطلسي بأنها "غير قابلة للكسر"، إلا أن السيد ترامب يتلذذ بكسر الوضع الراهن، ويشعر بالإهانة بسهولة، ويحب الارتباط بالفائزين، لم يعد السير كير يبدو كذلك.

أشار بيتر ويستماكوت، السفير البريطاني السابق في واشنطن، هذا الأسبوع إلى أن المملكة المتحدة لا تزال تتمتع بنفوذ يتجاوز مجرد الاستعراضات التي تُعزز غرورها، ويمكنها استخدامه. بدلاً من ذلك، فإن تضخيم الإنجازات المتواضعة وإظهار الخضوع المفرط يجعل بريطانيا تبدو أصغر حجمًا.