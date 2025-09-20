إيلاف من واشنطن: اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب تراخيص البث من شبكات التلفزيون الأميركية التي تنتقده.

وقال الرئيس الأميركي في حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى الولايات المتحدة من زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة: "قرأت في مكان ما أن الشبكات كانت ضدي بنسبة 97%".

"وإذا كانوا يعارضون ذلك بنسبة 97 %، ولم يقدموا لي سوى دعاية سيئة، وحصلوا على ترخيص، أعتقد أنه ربما ينبغي سحب الترخيص منهم".

يأتي ذلك بعد أن تم إيقاف جيمي كيميل، مقدم برنامج حواري في وقت متأخر من الليل، عن الهواء بسبب تعليقاته حول اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك ورد فعل الرئيس على وفاته.

وقال ترامب عن البرامج الحوارية الأميركية في وقت متأخر من الليل: "إذا عدت إلى الوراء ورأيت أنهم لم يستضيفوا أي شخصية محافظة منذ سنوات، أعتقد أن أحدهم قال، عندما تعود وتنظر، كل ما يفعلونه هو الضرب في ترامب، إنهم مرخصون، لا يُسمح لهم بذلك. إنهم ذراع للحزب الديمقراطي".

مخاوف على حرية التعبير

وقال المنتقدون إن تهديدات ترامب تمثل خطوة خطيرة نحو تآكل حرية التعبير.

يذكر أنه يجب على محطات التلفزيون التابعة لشبكات أميركية مثل NBC وCBS وFox وABC - التي تبث برنامج جيمي كيميل - الحصول على ترخيص من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لأن محتواها يُبث عبر الهواء ويمكن مشاهدته مجانًا.

وقال ترامب إن قرار إلغاء التراخيص يتعين في نهاية المطاف أن يتخذه رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار ، مضيفا: "إنه يحب بلدنا وهو رجل قوي، لذلك علينا أن نرى".

بدأ الخلاف عندما ادعى كيميل، البالغ من العمر 57 عامًا، زورًا في برنامجه الحواري يوم الاثنين أن الرجل المتهم بإطلاق النار على تشارلي كيرك محافظ. وقال إن "عصابة "ماغا" وهي (لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا)" "تحاول جاهدةً تصوير هذا الشاب... على أنه أي شيء آخر غير واحد منهم".

وقالت الشرطة إن المتهم تايلر روبنسون أبدى تعاطفه مع الأيديولوجيات اليسارية المتطرفة. وانتقد كيميل أيضًا رد فعل الرئيس تجاه وفاة كيرك، حيث أعرب عن أسفه لفقدان "صديق" قبل أن ينتقل إلى التباهي ببناء قاعة رقص في البيت الأبيض.

قال الرئيس السابق باراك أوباما: "بعد سنوات من الشكوى من ثقافة الإلغاء، أخذتها الإدارة الحالية إلى مستوى جديد وخطير من خلال التهديد باتخاذ إجراءات تنظيمية ضد شركات الإعلام".

وتجمع منافسو كيميل في البرامج التلفزيونية الليلية لإدانة تصرفات واشنطن.

وصف ستيفن كولبير، مقدم برنامج The Late Show -الذي قررت قناة CBS إلغاؤه العام المقبل- إلغاء برنامج جيمي كيميل بأنه "اعتداء صارخ" على حرية التعبير. وفي برنامجه "ذا تونايت شو" على قناة إن بي سي، قال جيمي فالون إن كيميل وعد "بمواصلة قول ما نريد قوله".

وفي مكان آخر، رفض قاض في فلوريدا أمس دعوى التشهير التي رفعها ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز والتي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، والتي تركزت حول كتاب ومقالة تتناول دوره في النسخة الأمريكية من برنامج The Apprentice .

زعم السيد ترامب أنهم "روّجوا بخبثٍ لروايةٍ خاليةٍ من الحقائق" مفادها أن المنتج التلفزيوني مارك بورنيت حوّله إلى شخصيةٍ مشهورة. لكن القاضي ستيفن دي ميريداي رفض القضية، منتقدًا طول الدعوى القضائية.