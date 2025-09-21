إيلاف من نيويورك: من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية في بيان بعد ظهر الأحد، على الرغم من المعارضة الإسرائيلية الشديدة والضغوط الأميركية لإعادة النظر، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" صباح الأحد.

وقال ستارمر في يوليو (تموز) إنه سيعترف بالدولة الفلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الشهر إذا لم تستوف إسرائيل سلسلة من الشروط لتحسين الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك الموافقة على وقف إطلاق النار والالتزام بعملية سلام طويلة الأمد تؤدي إلى دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إسرائيل.

ولكن القيود التي فرضتها إسرائيل على المساعدات إلى القطاع المدمر، والتي تسببت في المجاعة في أجزاء من القطاع، والقصف المتواصل من جانب جيش الدفاع الإسرائيلي، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين وتدمير جزء كبير من البنية الأساسية في غزة، والهجوم الإسرائيلي الموسع على مدينة غزة المنكوبة بالمجاعة، والذي أجبر مئات الآلاف من الناس على الفرار، كل هذا جعل الحكومة تشعر بأن اتخاذ إجراءات أقوى ــ مهما كانت رمزية ــ أمر ضروري.

قلق بريطاني

ويقال إن الحكومة البريطانية تشعر بالقلق أيضا إزاء الخطط الرامية إلى تسريع وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي يخشى الوزراء أن تؤدي إلى إنهاء أي أمل في التوصل إلى حل الدولتين.

تبدأ اجتماعات رفيعة المستوى في قمة الأمم المتحدة بمشاركة قادة العالم في 23 سبتمبر (أيلول). وفي قطيعة دبلوماسية نادرة مع واشنطن، وجد ستارمر نفسه على خلاف مع إدارة ترامب بشأن هذه الخطوة، التي تعارض الاعتراف الرسمي بالدولة.

البرتغال أيضاً تعترف بالدولة الفلسطينية

وقالت وزارة الخارجية البرتغالية يوم الجمعة إنها ستعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية يوم الأحد أيضا، كانت لشبونة قد أعلنت في يوليو (تموز) عزمها على ذلك، مشيرةً إلى "التطورات المقلقة للغاية للصراع". واتخذت أستراليا وكندا ولوكسمبورغ وفرنسا خطوات مماثلة. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن الاعتراف يُكافئ "إرهاب حماس".

وسعى حزب العمال إلى التأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة لحماس، وأكد أنه لن يكون لحماس أي دور في الحكم المستقبلي لغزة.

ومن المتوقع أن تشدد الحكومة العقوبات على حماس في الوقت المناسب، كما صعدت من مطالبها بالإفراج عن الرهائن.

وحث أفراد عائلات بعض الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين، ستارمر على الانتظار حتى يتم إعادة 48 رهينة ما زالوا في غزة، ويعتقد أن 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة، بسلام.

وجاء في الرسالة:

إن إعلانكم المؤسف عن نية المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أدى إلى تعقيد كبير في الجهود المبذولة لإعادة أحبائنا إلى الوطن.

احتفلت حماس بالفعل بقرار المملكة المتحدة واعتبرته انتصارًا، وتراجعت عن اتفاق وقف إطلاق النار. نكتب إليكم بنداء بسيط: لا تُقدموا على هذه الخطوة إلا بعد أن يعود أحباؤنا إلى ديارهم ويعودون بين أحضاننا.



