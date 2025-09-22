إيلاف من جوهانسبرغ: في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل القيادة الحضرية، أطلق رؤساء بلديات وقادة مدن من مختلف أنحاء العالم، خلال قمة العشرين الحضرية (U20) في جوهانسبرغ، دعوة عالمية لإنشاء برنامج "ماجستير في إدارة المدن" (MCA)، وهو مؤهل أكاديمي جديد وُصف بأنه "المعادل الحضري لشهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA)".

الحاجة الملحة

تأتي هذه المبادرة استجابة لحاجة ملحة وغير مسبوقة. فبحسب تقديرات القمة، سيحتاج العالم بحلول عام 2050 إلى ما يقرب من 290 ألف قائد مدن مدرب ومؤهل، ليكونوا في طليعة مواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الكوكب، وعلى رأسها تغير المناخ، والتحولات التكنولوجية المتسارعة، والنمو السكاني السريع في المراكز الحضرية.

بناء مسار مهني جديد

يهدف برنامج "MCA" إلى تأسيس مسار مهني متخصص ومحترف لقيادة المدن، تماماً كما فعل برنامج الـ "MBA" في عالم الأعمال. وسيركز المنهج الدراسي على تزويد قادة المستقبل بالمهارات التنفيذية والسياسية والتقنية اللازمة لإدارة المدن باعتبارها أنظمة بيئية معقدة ومترابطة.

ولم تقتصر المبادرة على الجانب الأكاديمي فقط، بل تضمنت التزاماً شخصياً من القادة الحاضرين، حيث تعهد كل منهم بتوجيه وإرشاد 10 من قادة المستقبل، في خطوة تهدف إلى نقل الخبرة العملية بشكل مباشر.

إرث وتعاون دولي

وقد حظيت هذه الدعوة بدعم من شخصيات ومنظمات دولية بارزة، من بينها ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية (UCLG)، إلى جانب خبراء أكاديميين من جامعتي هارفارد وكيب تاون، مما يمنح المبادرة زخماً عالمياً كبيراً.

وفي ختام القمة، أعرب القادة عن امتنانهم لرئيسي بلديتي جوهانسبرغ وتشواني، اللذين قادا جهود القمة، مؤكدين أن إطلاق برنامج "ماجستير إدارة المدن" سيشكل جزءاً أساسياً من الإرث الذي تتركه رئاسة جنوب أفريقيا لقمة العشرين الحضرية لعام 2025.