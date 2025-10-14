إيلاف من الرباط: رفضت النيابة العامة، بمختلف محاكم المملكة المغربية، ما مجموعه 13 الفا و700 ملتمس للزواج بقاصرات لم يبلغن سن الرشد القانوني خلال السنة الماضية (2024).

وأبدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لتمكين المرأة المنعقد الثلاثاء بمدينة سلا المجاورة للرباط، تشدد السلطات القضائية في مواجهة ظاهرة الزواج المبكر وحماية القاصرات من الانقطاع المبكر عن الدراسة والزواج القسري. كاشفا جهود حماية النساء والفتيات من العنف والزواج المبكر، حيث ساهمت هذه الجهود في إرجاع أزيد من 71 الفا و600 تلميذة إلى مقاعد الدراسة خلال السنة المنصرمة، لتجسيد الوعي بضرورة محاربة الأسباب الاجتماعية المؤدية إلى زواج القاصرات، وعلى رأسها الهدر المدرسي والفقر والهشاشة الأسرية.

وأشار البلاوي إلى أن تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، بتنسيق بين رئاسة النيابة العامة ومختلف القطاعات الحكومية، مكن من إحداث نقلة نوعية في حماية النساء عبر آليات التتبع والتقييم الدورية، التي تعتمد على رصد ٱراء المرافقين عبر استمارات سنوية تقيس جودة الخدمات المقدمة ومدى رضا المستفيدات.

كما توقف رئيس النيابة العامة عند أهمية منصة “كلنا معك”، التي أحدثها الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، والتي تتيح استقبال شكاوى النساء ضحايا العنف على مدار الساعة عبر الرقم 8350 أو التطبيق الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الآلية تمثل نموذجاً عملياً للتفاعل السريع مع حالات الخطر، وتضمن فعالية التنسيق مع خلايا التكفل على مستوى محاكم المملكة.

إلى جانب ذلك، أبرز البلاوي انخراط المؤسسة في دعم "جائزة للا مريم" للابتكار والتميز، وتشجيع مبادرة “مفتاح الكرامة” الهادفة إلى تمكين النساء في وضعية هشاشة من سكن لائق، معتبراً أن هذه المشاريع تجسد البعد الإنساني والاجتماعي للسياسة الجنائية الوطنية.

ونوه هشام البلاوي بجهود الأميرة للا مريم لما تبذله في سبيل النهوض بأوضاع المرأة المغربية والإفريقية، مؤكداً أن رئاسة النيابة العامة ستواصل التزامها بحماية القاصرات من الزواج المبكر، ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء، انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس، الداعية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين.