AFP قالت المصادر الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق النيران من طائرات مُسيَّرة

قالت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى المعمداني في مدينة غزة إن خمسة فلسطينيين قتلوا، جراء ما وصفته بإقدام الجيش الإسرائيلي على إطلاق النار، صباح الثلاثاء، من طائرات مُسيَّرة على مواطنين، كانوا يتفقدون منازلهم في حي الشجاعية شرقي المدينة.

يأتي ذلك في اليوم الخامس لسريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، قتل فلسطيني سادس وجرح آخر، جراء قصف نفذته طائرة إسرائيلية مُسيَّرة في بلدة "الفخاري" شرقي المدينة.

كما أعلن مجمع ناصر الطبي، وصول إصابات بنيران قوات الجيش الإسرائيلي في خان يونس كذلك، فيما أُعلن عن وفاة فلسطيني متأثراً بجروح، أصيب بها إثر قصف استهدف شرقي المدينة قبل أيام.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار، الثلاثاء، على عدد ممن وصفهم بـ"المشتبه بهم" في قطاع غزة، وذلك بعد اجتيازهم الخط الأصفر الذي انسحب إليه وفق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب، واقترابهم من قواته المنتشرة في شمالي القطاع.

وأشار الجيش إلى أن مثل هذا الاقتراب يشكل "خرقاً" لاتفاق وقف إطلاق النار، قائلا إن قواته اضطرت لإطلاق النار لـ "إزالة التهديد" الموجه إليها، بعدما رفض هؤلاء الأشخاص الاستجابة لمحاولات نُفِذَت لإبعادهم، وواصلوا الاقتراب من القوات الإسرائيلي، على حد قوله.

وجدد الجيش الإسرائيلي دعوته لسكان قطاع غزة للالتزام بتعليماته، وتجنب الاقتراب من قواته.

"انتهاك لوقف إطلاق النار"

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن ما وصفه بقيام الجيش الاسرائيلي بـ "قتل" عدد من سكان قطاع غزة، صباح الثلاثاء، عبر القصف وإطلاق النار يشكل "انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار" في القطاع.

وطالب قاسم الأطراف المختلفة بـ "متابعة سلوك الاحتلال، وعدم السماح له بالتهرب من التزاماته أمام الوسطاء، فيما يتعلق بإنهاء الحرب على قطاع غزة"، على حد تعبيره.

تواصل المفاوضات

Getty Images استضافت شرم الشيخ، يوم الإثنين، قمة دولية بهدف إنهاء عامين من الحرب قطاع غزة

في هذه الأثناء، تتواصل في مدينة شرم الشيخ المصرية مفاوضات على المستوى الفني، بين وفود مصرية وأمريكية وقطرية وتركية، لبحث تنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وآلية تثبيت وقف إطلاق النار، بحضور وفد من حركة حماس ووفد إسرائيلي، وذلك وفقا لما صرحت به مصادر مصرية مطلعة على هذا الملف لـ "بي بي سي".

واستضافت شرم الشيخ يوم الإثنين قمة دولية، وقعت خلالها مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة إعلاناً كأطراف ضامنة للاتفاق، الذي يهدف إلى إنهاء عامين من الحرب التي خلّفت دماراً واسعاً في قطاع غزة.

وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، استقبلت مصر 145 من السجناء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل، شريطة إبعادهم عن الأراضي الفلسطينية، وفقاً للاتفاق الذي شمل أيضاً إطلاق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين الأحياء العشرين المتبقين لديها، كما بدأت حماس تسليم رفات من لقوا حتفهم من هؤلاء الرهائن.

من جهة أخرى، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن بعثة المراقبة المدنية على معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر ستعود للعمل اعتبارا من يوم غد الأربعاء، مشيرةً إلى أنه على الرغم من أن تحقيق السلام في غزة لا يزال "معقداً للغاية"، إلا أن بعثة المراقبة يمكن أن تلعب "دوراً مهماً" في دعم استقرار وقف إطلاق النار.

وطبقاً لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً بشأن إنهاء الحرب في غزة، يتعين على إسرائيل إعادة تأهيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي دُمر منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه في مايو/أيار 2024، حتى يتمكن المعبر من استقبال المساعدات وعبور الأفراد اعتباراً من الثلاثاء، بحسب ما أعلنته مصادر مصرية وذكره بيان صادر عن وزارة الدفاع الإيطالية.

وقال مصدر مصري مسؤول عن ملف المساعدات الإنسانية لـ "بي بي سي" إن مدى التزام إسرائيل بتنفيذ هذا البند لم يتضح بعد، مؤكداً جاهزية الهلال الأحمر المصري لإدخال مئات الشاحنات يومياً إلى القطاع، فور فتح المعبر وموافقة الجانب الإسرائيلي على ذلك.