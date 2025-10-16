دان الرئيس اللبناني جوزاف عون ما وصفها ب"الاعتداءات الاسرائيلية التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطالت منشآت مدنية".

وقال عون إن العدوان الإسرائيلي المتكرّر "يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة" بحسب تعبيره.

واعتبر أن هذا التصعيد يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024.

وأضاف أن ذلك يؤكد أن "إسرائيل تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي" مشيراً إلى أن ذلك "يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة" كما قال.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ ما وصفته بعدوان جوي عنيف مساء اليوم مستهدفاً معملاً للاسمنت وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.

وألقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضاً "غير مسبوق"بحسب الوكالة.

وأضافت أن انفجار الصواريخ أحدث دوياً هائلاً تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية وأحدث ارتجاجات أثارت أجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.

وقالت الوكالة إنّ الطيران الإسرائيلي نفذ كذلك سلسلة غارات بين منطقتي عدلون وأنصار.

وتداول المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع فيديو وثقت حجم الغارات وكيف ظهرت من مناطق بعيدة.

BREAKING: Israeli warplanes launched a series of airstrikes targeting the coastal area of southern Lebanon. #Lebanon #BREAKING pic.twitter.com/zZsA6yArzP — In Context (@incontextmedia) October 16, 2025

وبالتزامن مع تنفيذ الغارات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي منشورات على حسابه الرسمي على موقع اكس قال فيها إنّ الجيش هاجم ما قال إنها "بنى تحتية إرهابية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان".

وقال المتحدث باسم الجيش إنّ طائرات حربية أغارت على "بنى تحتية ارهابية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي"، مشيراً إلى أنها "استخدمت في محاولات إعادة إعماره (جنوب لبنان) حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لإنتاج الإسمنت بهدف إعادة بناء وإعمار منشات وبنى تحتية ارهابية تم استهدافها وتدميرها خلال حرب السيوف الحديدية وخاصة خلال عملية سهام الشمال".

وقال أدرعي إت وجود هذه البنى التحتية يشكل "خرقاً فاضحاً" للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي "العمل لإزالة أي تهديد ".

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم بنى تحتية ارهابية لحزب الله وجمعية أخضر بلا حدود في جنوب لبنان



🔸أغارت طائرات حربية قبل قليل على بنى تحتية ارهابية لحزب الله في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استخدمت في محاولات اعادة إعماره حيث تم استهداف مقلع استخدمه حزب الله لانتاج الإسمنت بهدف اعادة… pic.twitter.com/7XbkebZZGZ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2025

وفي تغريدة أخرى على موقع اكس، قال أدرعي في فيديو مسجل توجه به إلى اللبنانيين، إن هذه الضربات تضاف إلى "الجهود المستمرة" التي يبذلها الجيش "لمنع إعمار حزب الله عسكرياً".

#عاجل 🔸ايها اللبنانيون، الغارات في منطقة مزرعة سيناي في جنوب لبنان استهدفت بنى تحتية استخدمها حزب الله في محاولاته لاعادة اعمار قوته العسكرية!



🔸تضاف هذه الضربات إلى الجهود المستمرة التي يبذلها جيش الدفاع لمنع اعمار حزب الله عسكرياً حيث يعمل جيش الدفاع ضد عناصر الارتباط مع حزب… pic.twitter.com/1NbXCoo7Lv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 16, 2025

وتوصل البلدان قبل نحو عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، نصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.

لكنّ إسرائيل واصلت شنّ غارات على الأراضي اللبنانية، إضافة إلى ذلك، أبقت إسرائيل على قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، بعكس ما نصّ عليه الاتفاق، وتطالب بيروت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها.