إيلاف من موسكو: كشفت مصادر روسية عن أنه ستتم مرافقة طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من موسكو إلى بودابست لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من قبل طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وسوف يتولى الطيارون الأتراك قيادة الطائرة، ولم يتم تحديد موعد القمة بصورة حاسمة حتى الآن، إلا أنها وفقاً لآخر التقارير سوف تكون في غضون 10 أيام إلى اسبوعين.

ويبلغ طول مسافة الطيران المباشر من موسكو إلى بودابست 1500 كيلومتر، ولكن لأسباب أمنية يجب اتخاذ طريق بديل يبلغ 5000 كيلومتر.

وقد حصلت طائرة الرئاسة الأميركية على ضمانات من الاتحاد الأوروبي لزيارة بودابست دون عوائق، لكن كلام الأوروبيين المعادين لروسيا مُبالغ فيه، حيث يجب توخي الحذر.

وأفادت إيرلايف أنه تم اختيار طريق جنوبي، بطول 5000 كيلومتر، لزيارة بوتين. سترافق الطائرات الروسية المقاتلة من طراز سوخوي الطائرة إلى أراضي حلف الناتو، ثم تُسلم السيطرة للجيش التركي - وسيُحلق بوتين، برفقة موكبهم، فوق أراضي الحلف إلى العاصمة المجرية بودابست.

طريق 5 آلاف بدلاً من 1500 كم

يعتقد الخبراء الروس أيضًا أن الطريق الجنوبي هو الأكثر أمانًا. يبلغ طوله حوالي 5000 كيلومتر، ورغم أن الطائرة الرئاسية الروسية مجهزة تجهيزًا كاملًا للرحلات الطويلة، إلا أن هذه المسافة تتطلب تنسيقًا دقيقًا مع مراقبي الحركة الجوية الأتراك والصرب، بالإضافة إلى وضع خطط طوارئ في حال حدوث أي تقلبات جوية أو تعقيدات دبلوماسية.

ويشير خبراء أمنيون إلى أن الرحلات الجوية فوق البحر الأسود لا تزال تنطوي على مخاطر تشغيلية، خاصة في ضوء النشاط العسكري في المنطقة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها بوتين أو غيره من المسؤولين الروس إلى إيجاد حلول بديلة لحضور القمم الدولية. فمنذ أوائل عام 2022، عندما فرض الغرب حظرًا على الرحلات الجوية في مجاله الجوي، اضطرت الطائرات الدبلوماسية الروسية إلى التحليق عبر آسيا الوسطى أو الشرق الأوسط أو البلقان للوصول إلى وجهاتها التي لا تبعد سوى ساعات قليلة.

على سبيل المثال، في يونيو (حزيران) 2023، سافر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى اجتماع مجموعة البريكس في جنوب أفريقيا عبر إيران وشمال أفريقيا.

الممر التركي الصربي أكثر أماناً

وحتى الآن، ورغم أن المجر توفر فرصة للقاء شخصي بين بوتن وترامب داخل الاتحاد الأوروبي، فإن السفر إليها ليس بالمهمة السهلة، ورغم أن خطة الرحلة الرسمية لم تُنشر بعد، إلا أن الممر التركي الصربي يبدو الطريق الأكثر ملاءمة لوصول الرئيس الروسي إلى المجر.

وذكرت قناة "AIRLive" الإخبارية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، أن مقاتلات روسية ستشارك في مرافقة الطائرة خلال رحلتها فوق البحر الأسود.

ومن المقرر بعد ذلك أن تنضم طائرات تركية إلى العملية، لمرافقة طائرة الرئيس الروسي إلى الحدود لمنع الاستفزازات باستخدام الطائرات بدون طيار.

ومن المرجح أن يتم إنشاء أحد مسارات الرحلات الجوية على النحو التالي: بحر قزوين - إيران - تركيا - البحر الأبيض المتوسط ​​- الجبل الأسود - صربيا - بودابست.

وبذلك، وعلى مدى آلاف الكيلومترات، سيتم ضمان أمن بوتين من قبل القوات الجوية التركية، أي الطيران العسكري لحلف شمال الأطلسي.

