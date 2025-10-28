احتفظ الكاميروني، بول بيا، برئاسة البلاد بعدما أُعيد انتخابه لولاية ثامنة قد تبقيه في المنصب حتى يبلغ سن المئة عام تقريباً، وفق ما أظهرت نتائج رسمية أعلنها المجلس الدستوري في الكاميرون الاثنين.

وقال رئيس المجلس الدستوري، كليمنت أتانجانا: "أُعلن أن الرئيس المنتخب هو المرشح بول بيا"، على الرغم من الدعوات الواسعة التي تطالبه بالتنحي.

وتولى بيا (92 عاماً) الرئاسة في عام 1982، وأحكم قبضته على السلطة منذ ذلك الحين، إذ ألغى الحد الأقصى لعدد الولايات الرئاسية في عام 2008، وتمّ إعادة انتخابه أكثر من مرة بعد فوزه على منافسيه بفوارق مريحة.

وفاز بيا - أطول زعماء العالم بقاء في السلطة - في الانتخابات الرئاسية في بلاده التي جرت في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد حصوله على 53.66 بالمئة من الأصوات.

في المقابل، حل مرشح المعارضة، عيسى تشيروما باكاري، في المركز الثاني، بعد حصوله على 35.19 بالمئة من الأصوات.

ورفض باكاري فوز بيا في الانتخابات، واصفاً الأمر بأنه "مهزلة".

وأعلن المجلس الدستوري أن نسبة إقبال الناخبين بلغت 58 بالمئة هذا العام، فيما سجل 8 ملايين شخص للتصويت في الانتخابات، بينما تنافس في الانتخابات 10 مرشحين بينهم امرأة واحدة.

هل سيحكم حتى 50 عاماً؟

Reuters

يُعد بول بيا ثاني رئيس للكاميرون منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

ويحتل بيا المرتبة الثانية من حيث مدة فترة الحكم في القارة الإفريقية، متخلفاً بفارق ضئيل عن الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، رئيس غينيا الاستوائية.

ونادراً ما يظهر بيا في الأماكن العامة، ويُعرف بقضاء فترات خارج إفريقيا في فنادق سويسرية، وأدت هذه الغيابات الطويلة مع تقدم عمره إلى انتشار شائعات عن وفاته.

تولى بييا السلطة عام 1982، بعدما أزاح سلفه أحمدو أهيجو، واعداً بإصلاحات تحررية قبل أن يعزز قبضته على الرئاسة.

وتحدى بيا - الذي يحتفظ بلقبه كأقدم رئيس دولة ما زال في الحكم في العالم - دعوات واسعة لتنحيه، وتعرّض لانتقادات بسبب ظهوره في تجمع انتخابي واحد فقط، حيث وعد الناخبين بأن "الأفضل لم يأتِ بعد".

وانتخاب بيا لولاية جديدة مدتها سبع سنوات، قد تجعله يحكم لمدة 50 عاماً، وسيبلغ عمره بحلول عام 2032 ما يقرب من 100 عام.

وتدور حول فوزه في الانتخابات مزاعم تزوير، وهي ادعاءات نفاها حزبه، والحكومة باستمرار.

وبيا الرئيس الوحيد الذي عرفه معظم الكاميرونيين، إذ أن أكثر من 60 بالمئة من سكان هذا البلد البالغ عددهم 30 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 25 عاماً.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، فإن ما يقارب 4 من كل 10 أشخاص في البلاد تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً يعانون من البطالة، كما يواجه نحو ربع الخريجين صعوبات في الحصول على عمل رسمي.

إعلان فوز قبل النتائج الرسمية

وبعد يومين على الاقتراع، أعلن الوزير السابق عيسى تشيروما باكاري عبر صفحته على فيسبوك، فوزه في الانتخابات الرئاسية، متحدّياً بذلك بيا الذي يحكم البلاد منذ 43 عاماً.

وقال تشيروما إنّ "فوزنا واضح، ويجب احترامه"، داعياً السلطات إلى "قبول نتائج صناديق الاقتراع" وإلا "ستغرق البلاد في حالة من الفوضى"، وأضاف أنّ "الشعب قد اختار، ويجب احترام هذا الاختيار".

وفي مشهد مشابه خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2018، أعلن موريس كامتو الذي حلّ ثانياً في الانتخابات حينها - رُفض ترشيحه هذا العام - فوزه في اليوم التالي لعملية الاقتراع.

وتمّ توقيف كامتو حينها، وتصدت السلطات لمسيرات مناصريه بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، واعتقلت عشرات المتظاهرين الذيم مازال بعضهم مسجونين حتى الآن.

قتيلان أمام منزل باكاري

Reuters

وعشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، قتل أربعة أشخاص خلال مواجهات بين متظاهرين معارضين وقوات الأمن في دوالا، العاصمة الاقتصادية في البلاد، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

ورغم حظر التجمعات، خرج مئات من أنصار المرشح باكاري إلى الشوارع في مدن عدة استجابة لدعوته للتظاهر السلمي.

وقال حاكم منطقة منطقة ليتورال التي تضم دوالا، صمويل ديودوني إيفاها ديبوا، إن أشخاصاً هاجموا مركز شرطة نكولولون ومراكز أخرى في المدينة، مضيفاً أن "عدداً من أفراد قوات الأمن أصيبوا وفقد أربعة أشخاص حياتهم للأسف".

في المقابل، قال بكاري الاثنين، إن شخصين قتلا من بين المتظاهرين الذين تجمعوا قرب منزله في مدينة غاروا شمالي الكاميرون، مضيفاً أن "نحو عشرة قناصة متمركزون على الأسطح".

وأفاد صحفي محلي كان متواجداً في المكان لبي بي سي، أن عدداً من الأشخاص قتلوا بالرصاص قرب منزل باكاري.