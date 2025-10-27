إيلاف من الرباط: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين بالرباط، وفدا عن المجموعة البرلمانية الإيطالية “لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء” يقوم بزيارة عمل إلى المملكة تمتد إلى غاية 28 أكتوبر الجاري.

وقال إيتوري روزاتو، منسق الوفد والأمين العام لحزب “أزيوني”، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن الهدف من هذه الزيارة يتمثل في تجديد تأكيد دعم مجموعته “لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية” باعتباره “مقترح سلام ممتد في الزمن”.

وأعرب روزاتو، في هذا الصدد، عن قناعته بأن التوصل إلى حل دولي، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيمكن من بناء “سلام دائم”.

كما أشاد منسق الوفد الإيطالي بدينامية التنمية التي تشهدها “الأقاليم الجنوبية للمملكة”، وكذا بالإمكانيات التي تزخر بها المنطقة والبنيات التحتية التي تتوفر عليها في مختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية.

وقال إن هذه الزيارة، التي تتزامن مع احتفال المملكة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، تندرج في إطار الاحتفال بمرور 200 سنة من العلاقات الدبلوماسية والودية بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا.

وفي إطار هذه الزيارة، توجه وفد المجموعة البرلمانية الإيطالية “لدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء”، أيضا، إلى الأقاليم الجنوبية للقاء السلطات والمنتخبين المحليين، وكذا لزيارة مشاريع تنموية سوسيو-اقتصادية مهيكلة في جهة العيون – الساقية الحمراء.

ويضم وفد المجموعة البرلمانية الإيطالية سبعة برلمانيين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يمثلون أحزاب الأغلبية والمعارضة.