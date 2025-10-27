إيلاف من لندن: قال العاهل الأردني إن الدول سترفض أن يُطلب منها "فرض" السلام في غزة إذا نُشرت بموجب خطة ترمب لوقف إطلاق النار، مبينا أن هناك فرقا بين فرض السلام وحفظه.

وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة حصرية مع (بي بي سي بانوراما): "ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ ونأمل أن تكون حفظ السلام، لأنه إذا كانت مهمة فرض السلام، فلن يرغب أحد في المساس بها".

وأضاف: "حفظ السلام هو أن تدعم قوات الشرطة المحلية، أي الفلسطينيين، والتي ترغب الأردن ومصر في تدريبها بأعداد كبيرة، لكن هذا يستغرق وقتًا. إذا كنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في التورط فيه".

قلق من صراع كبير

وتعكس تعليقات الملك الأردني قلق الولايات المتحدة ودول أخرى من الانجرار إلى صراع مستمر بين حماس وإسرائيل، أو حماس وفصائل فلسطينية أخرى.

ووفقًا للأمم المتحدة، فإن فرض السلام يستخدم إجراءات قسرية، بما في ذلك القوة العسكرية، بينما تعمل قوات حفظ السلام بموافقة أطراف النزاع، ولا تستخدم القوات القوة إلا دفاعًا عن النفس وعن ولايتها.

وبموجب خطة الرئيس الأميركي ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة، تلتزم الدول العربية والشركاء الدوليون بإرسال قوات استقرار "لتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المُعتمدة في غزة، والتشاور مع الأردن ومصر، اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال". وستُسلّم حماس سلاحها وتتخلى عن السيطرة السياسية على القطاع.

إلا أن حماس لم تُسلّم سلاحها بعد، بل حشدت آلاف المقاتلين لإعادة بسط سيطرتها على أجزاء من القطاع، وقد شنّت إسرائيل غارات جوية، وتشير التقارير إلى أن جماعات فلسطينية مسلحة أخرى تنشط في أجزاء من غزة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

فرض السلام

وبذلت قطر ومصر جهود الوساطة الرئيسية خلال الحرب بالتعاون مع الولايات المتحدة.

جهد أردني

وشارك الأردنيون في جهد دولي لإيصال المساعدات إلى غزة وإجلاء المرضى والجرحى من الأطفال. وقد حلّقت طائرات الملك فوق القطاع في ثلاث مهمات لإسقاط المساعدات بالمظلات.

وقال العاهل الأردني: "كان النظر من فوق المنحدر الخلفي صادمًا". كان الدمار الذي لحق بتلك المنطقة من غزة بمثابة صدمة لي.لقد رأيته بنفسي، وكيف نسمح نحن، كمجتمع دولي، بحدوث هذا الأمر أمرٌ مُذهل."

وطلب الملك عبدالله الثاني، دعم الرئيس ترامب لإجلاء 2000 طفل فلسطيني مصاب بأمراض خطيرة من غزة. وفي اجتماعٍ بالبيت الأبيض مع العاهل الأردني في فبراير، وصف ترامب ذلك بأنه "لفتةٌ جميلة".

إجلاء الأطفال

ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء 253 طفلاً إلى الأردن. وفي المجمل، تم إجلاء أكثر من 5000 طفل لأسباب طبية، معظمهم إلى مصر والإمارات العربية المتحدة وقطر. ولا يزال أكثر من 15000 غزاوي ينتظرون الإجلاء، من بينهم حوالي 3000 طفل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

ولإخراج الأطفال وأولياء أمورهم من القطاع، يجب أن يخضعوا لفحص أمني شامل من قبل إسرائيل والدول المضيفة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية هذه العملية بأنها "بطيئة للغاية". تُصرّ المجموعة العسكرية الإسرائيلية المُشرفة على المساعدات المُقدمة إلى غزة - مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) - على أنها تُولي "أهمية بالغة" لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك إجلاء المرضى الذين يعانون من "حالات طبية مُعقدة". وتُشدد على ضرورة إجراء عمليات تفتيش أمنية للأفراد الذين يُسافرون عبر الأراضي الإسرائيلية.

الملكة رانيا

وإذ ذاك، فإنها في مقابلتها مع برنامج بانوراما، انتقدت الملكة رانيا، ملكة الأردن، المجتمع الدولي لفشله، على حد تعبيرها، في وقف الحرب لمدة عامين.

وقالت الملكة: "هل تعلمون ما يعنيه أن تكون أبًا أو أمًا خلال العامين الماضيين؟ أن تشاهد أطفالك يُعانون ويتضورون جوعًا ويرتجفون رعبًا، وأن تكون عاجزًا عن فعل أي شيء حيال ذلك، وأن تعلم أن العالم أجمع يُراقب ولا يفعل شيئًا حيال ذلك. إنه كابوس، كابوس أي أب أو أم، ولكنه الواقع اليومي للفلسطينيين خلال العامين الماضيين."

وأشادت الملكة، ذات الأصول الفلسطينية، بالرئيس ترامب لجهوده في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقالت إنه استخدم الدعم الأمريكي الدبلوماسي والعسكري والمالي كورقة ضغط على إسرائيل.

وأضافت إنه "يُحسب لترامب أنه أول رئيس منذ زمن طويل يمارس ضغطًا فعليًا على إسرائيل. قبل ذلك، عندما يتجاوزون الحدود، كان الرئيس الأميركي ربما يوبخهم بكلمات قليلة أو يُعاقبهم بقسوة. في الواقع، نجح الرئيس ترامب في إقناع [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتانياهو بالموافقة على وقف إطلاق النار. وآمل أن يواصل انخراطه في هذه العملية."