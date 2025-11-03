إيلاف من واشنطن: عندما هبط الرئيس دونالد ترامب في قاعدة العديد الجوية قبل أقل من 10 أيام، كان اثنان من أقوى رجال قطر في انتظاره، كان قادة قطر مترددين بشأن هذا التبجيل على أرضهم منذ أن أشار مسؤولون أميركيون سرًا قبل شهر إلى احتمال لقائهم بالرئيس أثناء إعادة تزويد طائرة الرئاسة الأميركية بالوقود في طريقها إلى آسيا، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر، مُنحوا عدم الكشف عن هويتهما لمشاركة تفاصيل مناقشاتهما الخاصة.

كان قرار الأمير ورئيس الوزراء النهائي بالذهاب لاستقبال ترامب متماشيًا مع الحملة التي شنتها الدولة الخليجية الثرية لسنوات طويلة لتحويل نفسها من عدو في ولاية ترامب الأولى إلى واحدة من أكثر شركاء ترامب الدبلوماسيين ثقة.

قال أحد المصادر: "خالف الأمير جميع البروتوكولات مع الرئيس ترامب لأنه يُدرك قيمة العلاقة". ومثل غيره ممن نُقل عنهم في هذا المقال، مُنح هذا الشخص عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة.

بعد أن فوجئت قطر في بداية ولاية ترامب الأولى بانحيازها المحدود إلى جانب الدول الخليجية الأخرى في مقاطعتها للدوحة، أمضت البلاد عدة سنوات في بناء علاقاتها مع ترامب - بما في ذلك توظيف حلفاء لترامب، والاستثمار في مشاريع، وترسيخ مكانتها كطرف لا غنى عنه في منطقة متقلبة.

بالإضافة إلى ذلك، قدّم القطريون لأميركا طائرة بقيمة تتراوح بين 200 و 500 مليون دولار، وهي طائرة يمكن استخدامها في نهاية المطاف كطائرة رئاسية.

الدوحة مهندساً لخطط ترامب

والآن، بعد مرور 10 أشهر على ولاية ترامب الثانية، تؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها، إذ حوّلت البلاد إلى مهندس خلف الكواليس لبعض أكبر انتصارات ترامب الدبلوماسية، ومكّنتها من ممارسة نفوذ اعتبره حتى قادتها أنفسهم في السابق ضربًا من الخيال.

قال الشخص الثاني المطلع على الأمر إن القطريين "يحبُّون التعامل مع رجال أعمالٍ يتعاملون مع الصفقات. [المبعوث الخاص ستيف] ويتكوف وترامب رجلان يتعاملان مع الصفقات، والقطريون في جوهرهم رجال أعمال، لذا فهم يفهمون بعضهم البعض".

عندما استدعى ترامب الصحفيين على متن الطائرة إلى قاعة الاجتماعات حيث جلس بين قائدين قطريين نافذين، أشاد بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووصفه بأنه "أحد أعظم حكام العالم"، وقال إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني "صديقي لكل العالم".

أقرّ ترامب، الذي يتباهى كثيرًا بـ"إنهاء ثماني حروب"، بأن قطر كانت "عاملًا بالغ الأهمية" في ترسيخ أكبر إنجاز له في السياسة الخارجية حتى الآن: وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس.

لكن عمل قطر الهادئ لدفع أجندة ترامب حول العالم، بما في ذلك دورها في تحقيق الاختراق في غزة، يتجاوز بكثير ما يوحي به مديحه.

ساعد مسؤولون قطريون في صياغة إطار العمل المكون من 21 نقطة، والذي أُطلق عليه اسم "خطة ترامب للسلام"، وفقًا لشخصين مطلعين على هذه الجهود. كما رتّب مبعوث قطري رفيع المستوى وحضر الاجتماع الذي جمع ويتكوف وجاريد كوشنر وخليل الحية، القيادي في حماس، والذي مهد الطريق لاتفاق المرحلة الأولى.

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان: "للرئيس ترامب علاقة وطيدة مع قطر، وقد تعمّقت هذه العلاقة بفضل زيارته التاريخية إلى الشرق الأوسط التي أثمرت عن صفقات اقتصادية بقيمة تريليونات الدولارات لبلدنا".

وأقرّت كيلي بأن قطر "جزء لا يتجزأ من نجاح" المفاوضات بين إسرائيل وحماس، "بما في ذلك من خلال تقديم ملاحظاتها على خطة الرئيس التاريخية للسلام المكونة من 20 نقطة".

علاقةاستخباراتية قوية

ووقف إطلاق النار في غزة ليس سوى مثال واحد على تنامي نفوذ قطر. بفضل موقعها الاستراتيجي على الخليج العربي من جهة إيران، أصبحت قطر شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في تبادل المعلومات الاستخباراتية والوساطة في النزاعات، بما في ذلك المساعدة في حملات القصف الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر، والتنسيق مع الموساد الإسرائيلي خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إيران، والسعي إلى محادثات السلام في أفريقيا والقوقاز، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

تباطأت الجهود الدبلوماسية القطرية، التي كانت جارية خلال ولاية ترامب الأولى، في عهد الرئيس جو بايدن، الذي طلبت إدارته من الدوحة تعليق وساطتها في الصراع بين رواندا والكونغو لصالح عملية بقيادة فرنسية. (لم تنجح هذه الوساطة في النهاية).

عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فوّض قطر رسميًا لاستئناف العمل، ولوح بوعده بإقامة مراسم توقيع في البيت الأبيض في حال نجاحها. مهد ذلك الطريق لاتفاق سلام أرميني-أذربيجاني في نهاية المطاف، وهو اتفاق روّج له ترامب لاحقًا كدليل على أنه يُنهي الحروب في جميع أنحاء العالم.

البعض لا يريد صعود الدوحة

لم يدعم جميع من هم في دائرة ترامب صعود الدوحة، بمن فيهم لورا لومر وستيف بانون، وهما من الشخصيات البارزة في حركة "جعل أمريكا عظيمة مجددًا"، اللذان انتقدا قطر لاحتفاظها بعلاقاتها مع جماعات إرهابية مثل حماس، وتساءلا عما إذا كان تفويضها والتعاون معها بهذا القدر هو حقًا "أمريكا أولاً". وقد شجبت لومر على وجه الخصوص خطة البنتاغون للسماح لقطر ببناء قاعدة جوية في أيداهو، ووصفتها بأنها "عمل شنيع".

رفض المسؤولون القطريون والأميركيون وصف لومر، مشيرين إلى أن الدوحة استضافت مكاتب لحماس وطالبان لعقود بناءً على طلب واشنطن. وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض إن حرص ترامب على لقاء الأمير ورئيس الوزراء على متن طائرة الرئاسة نهاية الأسبوع الماضي "يكشف لكم كل ما تحتاجون لمعرفته" حول مدى مصداقيته في انتقاد لومر تحديدًا. وقال المسؤول عن قطر: "إنهم يبذلون الكثير من الجهد".

الوساطة جوهر الهوية القطرية

من جانبها، ترى قطر أن الوساطة العالمية جوهر هويتها، وقال آل ثاني يوم الأربعاء في مجلس العلاقات الخارجية بنيويورك: "الوساطة أمرٌ مُكرّسٌ في دستورنا. اليوم، نُعرّف كوسطاء عالميين ليس فقط للمنطقة... بل إن وساطتنا أصبحت أكثر عالمية... من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا إلى آسيا".

كما أقرّ آل ثاني بأهمية علاقة قطر بالولايات المتحدة، مُصرّحًا بأن "تركيزه الأساسي" ينصبّ على حماية وتعزيز شراكاته في مجالات التجارة والدفاع والطاقة.

كانت قطر واحدة من ثلاث دول خليجية زارها ترامب في مايو (أيار) في أول رحلة خارجية رئيسية له، ركّز خلالها بشكل كبير على صفقات الاستثمار وأغدق الثناء على مُضيفيه، مُتعهّدًا بأن أيام تركيز الرؤساء الأميركيين على السياسة الخارجية - و"محاضراتهم" للدول الأخرى حول - القيم الديمقراطية المشتركة قد ولت.

في تلك الرحلة، قبل ترامب عرض قطر بطائرة بوينغ 747-8 عمرها 13 عامًا، والتي قدّرها مُحللو الصناعة بحوالي 200 مليون دولار، وقيل إن قيمتها قد تصل إلى 500 مليون دولار، كـ"هدية مجانية" لتجديدها من قِبل القوات الجوية لاستخدامها مستقبلًا كطائرة رئاسية.

أصبحت هذه الهدية السخية، التي أثارت مخاوف أخلاقية وأمنية، رمزًا لنهج قطر تجاه ترامب ومدى نفوذ الكيانات العامة والخاصة المُتنفذة على الرئيس وسياسته الخارجية.

كيف وصلت قطر إلى هنا؟

نشأ تصميم قطر على أن تكون لاعباً رئيسياً وشريكاً في ولاية ترامب الثانية، إلى حد كبير، نتيجةً للخلاف الذي نشب خلال ولايته الأولى، حين انحاز ترامب إلى جانب الإمارات والسعودية بعد اتهامهما منافستهما الإقليمية بدعم الحركات الإسلامية.

كان تحالف ترامب مع الدول الأخرى بشأن قطر، الحليف الرئيسي والمُضيف لأكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، مُخالفًا لتوصيات وزيري خارجيته ودفاعه. وبينما سُرعان ما تم تهدئة الخلاف، إلا أنه دفع المسؤولين القطريين إلى توظيف المزيد من جماعات الضغط الأميركية ذات العلاقات الوثيقة مع ترامب - بمن فيهم المدعية العامة الحالية بام بوندي - للشروع في تحقيق اختراقات.

استضاف ترامب آل ثاني في البيت الأبيض عام 2018، ومرة ​​أخرى بعد عام. وقد ساعد دور الدوحة في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان على ترسيخ ليس فقط اتفاق نهائي لخروج أمريكا من أفغانستان، بل أيضًا مستوى جديدًا من الثقة بين إدارة ترامب والقادة القطريين.

قال إيان بريمر، رئيس مجموعة أوراسيا، وهي شركة عالمية لتقييم المخاطر مقرها نيويورك: "إنهم يعرفون مدى قرب [ولي العهد السعودي محمد بن سلمان] من ترامب، ولا يريدون أن يكونوا على الجانب الخطأ من مسار الخليج". "وهم فريدون من حيث أن لديهم هذه العلاقات مع الكثير من هؤلاء اللاعبين المارقين الذين يريد ترامب حل المشاكل معهم".

بعد هزيمة ترامب في عام 2020 بفترة وجيزة، دعاه أمير قطر للعودة إلى مؤتمرات في الدوحة، وظل على اتصال وثيق خلال سنوات ترامب في المنفى السياسي، وفقًا لشخص مطلع على الأمر. في أواخر عام 2024، سافر آل ثاني إلى فلوريدا لمقابلة الرئيس المنتخب شخصيًا قبل تنصيبه. في الوقت نفسه، دعمت شركة مدعومة من صندوق الثروة السيادية القطري مشروع منظمة ترامب لبناء منتجع غولف يحمل علامة ترامب التجارية في الدوحة.

كما أن استعداد قطر لعقود من الزمن لاستضافة مكاتب لحماس وحزب الله في الدوحة، بناءً على طلب الولايات المتحدة ودول عربية أخرى، واستضافة أكبر منشأة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، سمح لها أيضًا بلعب دور دبلوماسي أكبر.

قطر فرضت شروطها على أميركا

عندما أطلقت إسرائيل صواريخ على مسؤولي حماس الذين كانوا في الدوحة لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، صُدم قادة قطر بانتهاك سيادة بلادهم من قبل حليف لحليفهم المقرب. كما أن عدم تحذير الولايات المتحدة، والذي ألقى البيت الأبيض باللوم فيه على إسرائيل لعدم إخطاره مسبقًا بالغارات، شكَّل اختبارًا لعلاقة قطر بالإدارة.

ووفقًا للشخصين المطلعين على الوضع، أوضح المسؤولون القطريون لفريق ترامب أنهم لن يكونوا بعد الآن المحاور الرئيسي مع حماس في محادثات السلام بشأن غزة ما لم يُلبَّ شرطان: اعتذار علني من زعيم إسرائيل، وضمان أمني أميركي في حال وقوع هجوم آخر.

وقد وصلت الرسالة إلى البيت الأبيض.

عندما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بترامب في البيت الأبيض في أكتوبر (تشرين الأول)، طلب الرئيس منه الاتصال بأمير قطر لقراءة اعتذار - صاغته الولايات المتحدة وقطر - عبر الهاتف.

وكما ذكرت بوليتيكو سابقًا، كان مسؤول قطري كبير مقرب من الأمير موجودًا في المكتب البيضاوي لإجراء المكالمة حتى لا يتمكن نتانياهو من تحريف اعتذاره لوسائل الإعلام الإسرائيلية لاحقًا.

وعندما أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يتعهد فيه بأن الولايات المتحدة ستدافع عن قطر ضد أي هجوم مستقبلي، وهو ضمان أمني مماثل للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فوجئ المسؤولون القطريون بمدى مضي الرئيس قدمًا، وكانوا سعداء بذلك للغاية.

وقال مسؤول قطري: "لقد فاق الأمر توقعاتنا بكثير. لم نتوقع أن يعلن البيت الأبيض ذلك علنًا، لكننا كنا سعداء للغاية".

أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن "بوليتيكو - النسخة الأوروبية"

https://www.politico.com/news/2025/11/03/trump-qatar-gulf-00632460?twclid=2-4nqx88hhixcyeq9ty2d26myon&utm_medium=twitter&utm_source=dlvr.it