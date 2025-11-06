إيلاف من الرياض: دعا وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي المهندس صالح الجاسر مواطني وسكان بلاده إلى تجربة المركبة "ذاتية القيادة" بتقنياتها المتقدمة.

وقال في ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد حالياً في الرياض انه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تم تخصيص مسار متكامل للتحول الرقمي يحتوي العديد من المبادرات التي تستهدف الاستفادة من ما يُقدم من التحول الرقمي لتقديم تجربة مميزة لكافة المستفدين.

وأشار إلى أن خدمات سيارات الأجرة كانت موجودة في 8 مدن رئيسية في المملكة، والآن تتوفر في أكثر من 100 مدينة، وذلك يعود للتقدم الرقمي الذي جعلها خدمة أكثر كفاءة.

وأوضح ان منصة (نقل) تقدم أكثر من 250 خدمة للقطاع البري والبحري، وأكثر من 100 جهة حكومية مربوطة بمنصة نقل، وأكثر من 500 ألف مركبة. كما تعد ثاني أكبر منصة في المملكة تتعامل مع 12 مليار عملية رقمية في السنة.

واعلن إطلاق خدمة توصيل الطرود والطلبات من خلال بوابة النقل الالكترونية مشيراً إلى أن هذا القطاع يخدم أكثر من 19 مليون طلب شهرياً، "ولدينا 10 مليون طرد شهرياً، وأكثر من 200 شركة مرخصة في القطاع".

وكشف انه سيتم إطلاق خدمة أتمتة التعامل مع خدمات اليخوت خلال الربع الأول من عام 2026 حيث تتكامل مع الخدمة أكثر من 20 جهة.

