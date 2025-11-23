إيلاف من القاهرة: كرّم مهرجان “ذا بيست” في القاهرة، الذي يُقام سنويًا لاختيار أفضل الشخصيات الإبداعية في مجالات مختلفة، ماضي عبدالله الخميس، الأمينَ العام للملتقى الإعلامي العربي في الكويت، باعتباره أفضل شخصية إعلامية عربية.

وقال الخميس خلال حفل تكريمه، الذي أُقيم عند سفح الهرم وبحضور العديد من نجوم مصر في مختلف المجالات : “أن يأتي التكريم من مصر فهو أمر مختلف تمامًا”، مشيرًا إلى أن مصر بتاريخها ونجومها وإبداعها تظل هي القيادة والريادة وصمام الأمان للأمة العربية ككل.

وأضاف الخميس قائلًا: “إن التاريخ العظيم لمصر، والحاضر المميز .. وما بينهما من آلاف السنين… قد منح مصر قوة كبيرة على مقاومة الأزمات والقدرة على التجدد دائمًا".

بدأ الخميس العمل الصحافي في الكويت منذ عام 1989. وسبق له ان عين رئيسًا لتحرير صحيفة «الكويتية». وهو مؤسس الملتقى الإعلامي العربي، ويشرف على تنظيمه منذ إنشائه في 2003. وهو ملتقى يعقد فعاليات كبيرة تشمل جلسات وورش ومؤتمرات إعلامية يشارك فيها وزراء إعلام وإعلاميون من العالم العربي.

أسهم أخيرا في تأسيس «اتحاد المؤثرين وصناع المحتوى العرب» لتأطير العمل الرقمي بمهنية ومسؤولية.

ويعتبر مهرجان "ذا بيست "حدثا ثقافيا مميزا حيث يكرم فيه ابرز الشخصيات والمؤسسات التي الهمت الملايين وصنعت الفارق في مجالات الفن والرياضة والاعلام والاعمال وعالم أونلاين .

ويتميز المهرجان بكونه مبنيا بالكامل على استفتاء جماهيري ليكون صوت الجمهور هو الحكم الاول في اختيار الافضل .

ويعد المهرجان منصة لاعادة تعريف التميز وتسليط الضوء على الابداع العربي في كافة المجالات ، ويحرص عدد من نجوم الفن والاعلام والدراما والرياضة على المشاركة فيه .