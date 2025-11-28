إيلاف من واشنطن: يواجه ما يصل إلى مليون امرأة في جميع أنحاء العالم العنف الجنسي والعمل القسري في السجون، حيث يتم تجاهلهن ونسيانهن، مما يشكل أزمة عالمية متنامية.

يرتفع عدد النساء المسجونات بوتيرة أسرع بكثير من الرجال، ومن المتوقع أن يتجاوز المليون وفقًا للاتجاهات الحالية. وبينما تُمثل النساء في المتوسط ​​ما بين 2% و9% من إجمالي عدد السجناء على مستوى كل دولة، فقد ارتفع عدد السجينات منذ عام 2000 بنسبة 57%، مقارنةً بزيادة قدرها 22% في عدد السجناء الرجال .

ووفقاً قالت "الغارديان" إن أوليفيا روب، المديرة التنفيذية لمنظمة الإصلاح الجنائي الدولية: "نواجه أزمة عالمية". وأضافت: "إذا نظرنا إلى معدل النمو مقارنةً بالرجال في السجون ، نجد أنه مثير للقلق حقًا. غالبًا ما تُهمّش النساء، ويواجهن ظروفًا قاسية للغاية، حيث لا تُلبّى احتياجاتهن في معظم الحالات".

وفي مقابلات مع سجينات ومحامين ونشطاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السلفادور وكينيا والولايات المتحدة والأرجنتين وإيران، وجدت صحيفة الغارديان حالات تعرضت فيها النساء للضرب والإساءة الجنسية واستخدامهن كعاملات رقيق، في كثير من الأحيان أثناء قضاء عقوبات بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة.

قواعد معاملة السجينات

قبل خمسة عشر عامًا، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قواعد بانكوك لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات. وكانت هذه القواعد أول مجموعة من المبادئ التوجيهية الدولية لمعالجة وضع النساء المسجونات.

على الرغم من إحراز بعض التقدم المحدود منذ ذلك الحين، لا تزال جوانب عديدة تُتجاهل أو تُغفل، وفقًا لروب. وقالت: "من غير المقبول [أن تُنتهك هذه القواعد]، وربما نواجه أصعب موقف مررنا به خلال السنوات الخمس عشرة الماضية فيما يتعلق بضمان المساءلة".

يُسهم الفقر والإساءة والقوانين التمييزية في الارتفاع الهائل في عدد النساء السجينات عالميًا. تُسجن النساء بشكل غير متناسب بسبب السرقات البسيطة، كسرقة طعام الرضّع والأطفال، والتسول، وفي "الحرب على المخدرات"، والعمل في الاقتصاد غير الرسمي.

وفقًا لأحدث إصدار من قائمة النساء السجينات في العالم، يوجد حاليًا أكثر من 733 ألف امرأة وفتاة سجينات حول العالم . ويُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك نظرًا لنقص البيانات الموثوقة.

سجينات أميركا أكثر من الصين

الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من النساء السجينات في العالم، حيث يبلغ عددهن 174,607. في الصين 145,000، بالإضافة إلى عدد غير معروف من النساء والفتيات رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة و"الاحتجاز الإداري" (عندما يُحتجز الشخص دون محاكمة).

يوجد 3,566 امرأة في السجون في جميع أنحاء إنكلترا وويلز - أي ما يعادل 4% فقط من إجمالي عدد السجناء. في عام 2020، قضت 72% منهن أحكامًا بالسجن لجرائم غير عنيفة، وفقًا لمؤسسة إصلاح السجون.

في أوروبا، يوجد 94,472 امرأة محتجزة ، بينما يوجد في أستراليا 3,743 امرأة في السجن، أي ما يعادل 8% من إجمالي عدد السجناء.

تواجه النساء تحديات فريدة في نظامٍ بناه الرجال من أجل الرجال. تعاني نسبة عالية من السجينات من مشاكل الصحة النفسية وسجلاتٍ من الإساءة ، وفي أوروبا، تزيد معدلات انتحار النساء في السجون بتسعة أضعاف عن معدلات انتحار عامة السكان ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ولا يزال الوعي بحالات الصحة النفسية وعلاجها محدودًا في العديد من البلدان.

بالنسبة للنساء اللاتي لديهن تاريخ من الإساءة، فإن عمليات التفتيش العارية عند دخول السجن يمكن أن تكون مؤلمة، كما هو الحال مع الاكتظاظ، ونقص ضوء النهار، والممرات الطويلة، والحمامات الصغيرة التي يمكن أن تجعلهن يشعرن بالحصار.

لا يجب أن تسجن النساء أبداً!

لا ينبغي أن تُسجن معظم النساء إطلاقًا، وفقًا لسابرينا ماهتاني، المحامية الزامبية البريطانية وعضوة منظمة " نساء وراء الجدران "، وهي منظمة تعاونية عالمية مُكرسة لمكافحة سجن النساء والفتيات. "بعد 20 عامًا من العمل مع النساء في السجون، ورؤية كيف يُطبق هذا الوضع في جميع أنحاء العالم، لا أعتقد أن السجن يُجدي نفعًا. إنه مُضرٌّ للغاية، وأعتقد أننا بحاجة إلى إعادة النظر جذريًا في طريقة تحقيق العدالة."

وأضافت: "معظم هؤلاء النساء لا يُشكلن خطرًا على المجتمع، لذا علينا البحث عن خيارات أخرى. ما زلنا نعتقد أن السجن مكانٌ لإعادة التأهيل، يدخله الأشرار ويخرجون منه صالحين. ونرى أن الضعفاء والمهمشين يدخلونه ويخرجون منه أكثر صدماتٍ نفسية".

العديد من النساء في السجن يقمن برعاية الأطفال بمفردهن، وتشير التقديرات إلى أن 1.45 مليون طفل حول العالم لديهم أمهات في السجن . يقول روب: "عندما تُسجن الأم، عادةً ما تتفكك الأسرة، ويضطر الأطفال إلى اللجوء إلى الخدمات الاجتماعية أو إلى جهات أخرى لرعاية الأسرة. يكون تأثير ذلك أكبر بكثير من دخول الرجل السجن".

العنف الجنسي في السجون

يُعد العنف الجنسي داخل السجون أمرًا شائعًا. وقد وردت تقارير، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات، عن تعرض النساء للاعتداء الجنسي وإخراجهن من السجن ليلًا وإجبارهن على ممارسة البغاء. في الهند، تُزوَّد السجينات بسجناء ذكور ، ويُعتبر الاعتداء الجنسي أمرًا شائعًا، ويُولد مئات الأطفال في السجن نتيجةً لذلك.

في العديد من البلدان ، تضطر النساء المسجونات إلى العمل داخل السجون ، حيث يقمن بأعمال الصيانة والتنظيف بأجر زهيد أو بدون أجر. وثمة مخاوف من عدم تنظيم العمل في السجون، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع القطاع الخاص. ففي كمبوديا، كانت النساء في أحد السجون يعملن بشكل غير قانوني لإنتاج الملابس للتصدير .

يُعدّ الوصول إلى السجون، وكذلك المعلومات الدقيقة، أمرًا صعبًا نظرًا لطبيعتها السرية والمغلقة. تُعدّ هيلين فير، الباحثة في معهد أبحاث السياسات الجنائية، قائمة سجينات العالم ، وتواجه صعوبة في العثور على بيانات دقيقة. وقالت: "إنّ توافر بيانات نزلاء السجون محدودٌ جدًا بشكل عام، لذا توجد فجوات كبيرة".



