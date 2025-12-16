إيلاف من واشنطن: أقرت نانسي بيلوسي ، عضوة الكونغرس المنتهية ولايتها ورئيسة مجلس النواب السابقة، بأنها قد لا تشهد انتخاب امرأة رئيسة للولايات المتحدة في حياتها.

صرحت النائبة الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا بذلك في مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" نُشرت يوم الأحد مع اقتراب موعد تقاعدها بعد أربعة عقود في الكونغرس - واستخدمت عبارة تشير إلى حاجز مجازي يعيق التقدم في مهنة غالباً ما تواجه النساء والأقليات العرقية.

"إنه ليس سقفًا زجاجيًا. إنه سقف من الرخام"، هكذا صرحت بيلوسي أثناء مناقشة الهزائم التي تكبدتها زميلاتها في الحزب هيلاري كلينتون وكامالا هاريس على التوالي أمام دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية لعامي 2016 و2024 - بالإضافة إلى المقاومة المؤسسية التي واجهتها خلال صعودها في الكابيتول هيل.

"أعتقد بالتأكيد أن الشعب الأميركي متقدم بكثير على الكونغرس من حيث تقبله أو حماسه لتولي امرأة منصب رئيسة الولايات المتحدة."

وأضافت: "لطالما اعتقدت أن المرأة ستصبح رئيسة للولايات المتحدة قبل وقت طويل من أن تصبح رئيسة لمجلس النواب".

ومع عدم حدوث ذلك، ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي أن بيلوسي قد عدلت جدولها الزمني - بل وخففت من تفاؤلها - بشأن الوقت الذي قد تتولى فيه امرأة المكتب البيضاوي.

قالت بيلوسي، التي تبلغ من العمر 86 عامًا :"أعتقد أن ذلك... ربما لن يحدث في حياتي". لكنها حرصت على التنبؤ بأنه "في الجيل القادم، ستكون هناك امرأة" تتولى منصب رئيسة الولايات المتحدة.

تعكس تعليقات بيلوسي من بعض النواحي تلك التي أدلت بها السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما في نوفمبر (تشرين الثاني) حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة أن تنضم قريباً إلى جيرانها في أميركا الشمالية المكسيك وكندا في وجود رئيسة تنفيذية.

"للأسف، لسنا مستعدين"، هذا ما قالته المحامية والمؤلفة وزوجة باراك أوباما - الرئيس الأميركي بين عامي 2009 و2017 - خلال محادثة نُشرت على يوتيوب.

"لهذا السبب أقول: 'لا تنظروا إليّ بشأن الترشح لأنكم جميعاً تكذبون - أنتم لستم مستعدين لامرأة'. ما زال أمامنا الكثير لننضج، ولا يزال هناك... الكثير من الرجال الذين لا يشعرون بأنهم قادرون على أن تقودهم امرأة، وقد رأينا ذلك."

هاريس ستعود في 2028

مع ذلك، تتصدر هاريس، نائبة الرئيس الأميركي السابقة، استطلاعات الرأي أو تحتل مراكز متقدمة بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين للرئاسة عام 2028. وكما أشارت أكسيوس ، فقد وسّعت أيضاً جولتها الترويجية لمذكراتها الانتخابية لعام 2024 بعنوان "107 أيام"، ومثلت أمام اللجنة الوطنية الديمقراطية، في خطوات فسّرها الكثيرون على أنها مؤشرات على استعدادها المحتمل لخوض غمار الانتخابات الرئاسية مرة أخرى.

انضمت بيلوسي إلى الكونغرس عام 1988 لتمثيل سان فرانسيسكو. وفازت بالانتخابات لهذا المنصب 20 مرة، وكانت أول امرأة تشغل منصب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وهو المنصب الذي شغلته من عام 2007 إلى عام 2011 ومن عام 2019 إلى عام 2023.