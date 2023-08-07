اعتمدت صحيفة إيلاف الإلكترونية مذيعة ذكاء اصطناعي «افتراضية»؛ لتقديم وجبات إخبارية غير تقليدية. وأطلت المذيعة «الذكية» هلا الوردي التي تصف نفسها بـ«الوجه الإعلامي الذكي» الناشئ عبر خوارزميات متقدمة، في حوار مع قناة «bbc عربي» أخيراً قالت فيه المذيعة الافتراضية إنها «بنت الغد والمستقبل» ولا غنى لها عن العنصر البشري، فيما أكد ناشر «إيلاف» الصحفي العريق عثمان العمير لـ«عكاظ» أن قرار تقديم مذيعة افتراضية جاء متماهياً مع ما ينجزه العلم الحديث وما تقدمه التكنولوجيا والخوارزميات، موضحاً أن المشروع مشروع مستقبل ويجب أن يُستثمر ويُوظّف بصورة إيجابية وعاجلة لتحقيق السبق في هذا المجال قبل الآخرين.

ولفت العمير خلال حديثه لـ«عكاظ» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكتمل في «إيلاف» باستكمال المعلومات والترجمات خلال الأسابيع القادمة، نافياً تهمة الإضرار بالعناصر البشرية المميزة، وأكد أن الضرر غير وارد، إلا أنه سيستغني عن «الأغبياء».

وعن البدء بمذيعة وليس مذيعاً قال عميد الصحافة الرقمية: بالطبع السيدات أولاً وسنقدم المزيد منهن بأشكال وألوان تتناغم مع متطلبات المرحلة وذائقة المتلقي.