لم تتوقف اللفتة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة يوماً في تقديم العون والمساعدة لكل من يتعرض لظروف إنسانية صعبة نتيجة لأي سبب كان.

وأصبحت علماً من أعلام هذا الحقل الإنساني، وسباقة لأي عمل خيري وأي عمل يسهم في تقديم العون ومد يد المساعدة والغوث لكل من يحتاجها وامتد خيرها وعملها إلى جميع أنحاء المعمورة. ولا نقول هذا الكلام من باب المدح ولا من باب آخر. ولكننا نسرده من باب التعريف والتبيان لجهود هذه الدولة التي تفوقت على هذا الصعيد، وضربت أروع الأمثلة في الإيثار وتقديم العون، فدورها الإنساني تبنته منذ قيامها، ومنذ أنعم الله عليها بفضله، ولم تنس الآخرين من أشقائها في الإنسانية، وأخذت على عاتقها الوقوف إلى جانبهم لإحساسها الكبير بهم وبما يعانونه في هذه الحياة الصعبة وظروفها التي كانت في يوم الأيام تعاني منها.

الدور الإنساني للإمارات لا يتوقف عند إقليم محدد، بل يمتد إلى العالم كله وفق منظور إنساني لا يفرق بين البشر، ولا يضع تصنيفاً لهم، ويتواصل دون انتظار لإيعاز ودون هدف معين.. وانتهاء بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية وسباقة فيها هو تقديم المساعدة في حالة أي حدث طارئ بأي بقعة من بقاع العالم. وتشهد على تلك الجهود تقارير الأمم المتحدة التي لطالما أشادت بجهودها الواضحة على هذا الصعيد.

ومن ناحية أخرى نقول إن مفهوم مد يد المساعدة والدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة كان استمراراً لبذرة العطاء والخير التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

الإمارات استلهمت رؤيتها في العطاء والبذل من الشيخ زايد، واستمرت في نهج العطاء خلال فترة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتواصل الآن في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. الجهود الإنسانية الكبرى التي تقدمها الإمارات للشعوب التي تعاني من الأزمات والكوارث الطبيعية تثبت كل يوم المعدن الطيب لشعب الإمارات، والأسس الإنسانية الراسخة، التي أرستها القيادة الرشيدة، التي يشهد العالم على رؤيتها الإنسانية الثاقبة.

وأصبح العالم يحتفل بيوم العالم الإنساني في 19 أغسطس تقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في استمرارها بالعمل الإنساني. ويأتي اليوم دور دولة الإمارات العربية المتحدة صادحاً في تقديم يد المساعدة والغوث للشعب الفلسطيني في غزة، حيث يتعرض الآلاف لظروف صعبة. الإمارات تقدم الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني في غزة، وتمد لهم يد العون، بمساعدات ومستشفيات ميدانية.

*كاتب كويتي