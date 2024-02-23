افتراضياً، في المؤتمر الصحافي الذي عقده مسؤول أميركي كبير بعد نهاية اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي الذي أعلنت فيه الإدارة الأميركية إتمام إجلاء آخر جندي أميركي من العراق، يجيب هذا المسؤول عن سؤال أحد الصحافيين بأن «بلاده لن تتخلى عن أصدقائها في العراق، وأنها ستتحرك لمساعدتهم عندما يلزم الأمر»، ويضيف أن «القيادة المركزية الوسطى تدرس إمكانية بقاء قواتنا بالقرب من الحدود العراقية وأن هناك سيناريوهات أخرى إذا حدث أي تهديد لأصدقائنا أن نكون إلى جانبهم وحتى داخل الأراضي العراقية».

يلتفت مخضرم كردي، انخرط في النضال الكردي إلى جانب الملا مصطفى البرزاني، وعاش جزءاً كبيراً من مآسي الأكراد وبعض أفراحهم القليلة إلى ضيفه بعد نهاية المؤتمر الصحافي وسأله مستهجناً هل لواشنطن من أصدقاء؟ ونظر من شرفة منزله الريفي في جبل سكران الذي يطل على الحدود الإيرانية وقال صدق محمود درويش حين قال «ليس للكردي إلا الريح» ولكن بعد تجربتي ليس للكردي إلا الجبل.

في لحظة الخروج الأميركي إن حصل، سيعود الجبل المكان الآمن للأكراد، فهم وفي ذروة صعودهم فضّل البعض منهم البقاء فيه على النزول إلى بغداد، وبقيت عاصمتهم المركزية بنظرهم منطقة غير آمنة، وتعاملوا معها بحذر رغم ضعفها في البداية، حيث سكنهم هاجس الخوف من أن ترسل بغداد يوماً ما دباباتها كما أرسلتها في مرات سابقة، فلم ينجح القادة في أربيل ولا حتى في السليمانية ولا القادة الشيعة في بغداد في بناء الثقة بينهم، ولم تتجاوز علاقتهم مستوى التحالفات المصلحية وليس الوطنية، إذ تتهمهم بغداد بأنهم استغلوا ضعفها وارتباكاتها السياسية والأمنية في العقد الأول للتغيير لكي يحصلوا على كثير من المكاسب، فيما بعض نخبهم حذر مبكراً من الثمن الذي قد تدفعه كردستان إذا اشتد عود بغداد والتفت بعض أولياء أمرها السياسيين نحو الشمال وتعاملوا مع إقليم كردستان كتمرد بعد الخروج الأميركي.

بخروج واشنطن العسكري أو عدمه، فإن انعدام الثقة بين الساسة الأكراد والساسة الشيعة قد أدى تدريجياً إلى فتور العلاقة بين العاصمتين، وتسبب صمت بغداد عن الضربات الداخلية والخارجية التي تتعرض لها أربيل من قبل «الحرس الثوري» الإيراني وفصائل عراقية متحالفة مع الحكومة إلى خيبة أمل كبيرة بواشنطن التي لم تتحرك إلا عند مقتل جنودها، فواشنطن المستقيلة أصلاً من دورها، بدأت تصرفاتها تزيد من قلق الأكراد حول مستقبل الإقليم وذلك نتيجة تداعيات قرارات المحكمة الاتحادية الأخيرة التي أعادت إلى الأذهان طبيعة العقل السياسي المركزي في بغداد والذي يجري أمام أعين واشنطن.

في نضالهم الدائم من أجل حماية هويتهم المستقلة دفع الأكراد ثمن مواجهات غير متكافئة مع هويات شوفينية قاتلة، كما دفعت القضية الكردية في شقها العراقي ثمن رهانات سياسية غير واقعية، وأدت الخلافات الداخلية بين أحزابها إلى تمكن القوى الإقليمية المجاورة، خصوصاً تلك التي تعيش رهاب القضية الكردية، إلى التحكم بمصيرهم، كما أن سلطة بغداد في كل مراحلها السياسية من الملكية مروراً بالبعثية وصولاً إلى الولائية لم تتوانَ عن التدخل في شؤونهم والعمل على قسمتهم والاستثمار في تناقضاتهم. رغم أن الفرص كانت كبيرة ما بعد 1991 و2003 وطيّ صفحة النزاع الكردي - الكردي المسلح، إلا أن التجربة الكردية - العراقية الجديدة، أي الحكم الذاتي، ظلت عالقة ما بين رغبة دفينة بالاستقلال وحذر دائم من بغداد، حتى في مرحلة صعود التحالف الكردي - الشيعي المقبول أميركياً وإيرانياً، إذ يدفع الأكراد إلى اليوم ثمن محاولتهم إجراء الاستفتاء، الذي انتهى بخسارتهم كركوك، من دون أن تحرك واشنطن ساكناً، هذه الصدمة كانت لحظة تاريخية لطرح السؤال حول شروط الجغرافيا التي تتحكم بمصير الأكراد، وعن خيانة الأصدقاء أي الأميركيين، يصف الناشط الكردي المستقل هيوا عثمان علاقة بني جلدته بواشنطن بقوله: «بالنسبة للأميركيين لا يوجد أكراد، يوجد عراقيون جيدون»، ولكن حتى تفسير «جيدون» مبهم، فواشنطن لا ترى بديلاً عن بغداد حتى لو تظاهرت بمخاصمتها، فكيف ستتصرف أربيل... وللحديث بقية.