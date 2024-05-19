هم يدركون قبل غيرهم أن هناك تفاصيل مهمة في المباراة قد تحضر في أي لحظة لتغيير المسار أو تعديله.

هم يعرفون حق المعرفة أن تلك التفاصيل هي تخصص هلالي، فلماذا انتظروا تلك القشة التي قصمت ظهر مدرجهم..؟!

كانت فرصة لو استثمرت لاحتل فيها البسطاء كل المساحات..

قبل أن تتباكوا على ضربة جزاء أكد صحتها فريق، واختلف معهم فريق من المحللين، ابكوا على تلك الفرص التي أهدرها الدون والحبيب ساديو ماني، كانت فرصاً ذهبية لو استثمرت لما احتجتم إلى الذهاب إلى هل وأخواتها هرباً من مواجهة الحقيقة.

أنتم لم تخسروا، لكن الهلال كسب، وبين عدم الخسارة والمكسب، حكاية أرقام حافظ عليها الزعيم..!

لا تغضبوا أحبتي مني، فما حدث لكم في تلك الدقائق من التعب والإحباط درس آخر من دروس كرة القدم، يجب أن تستوعبوه قبل النهائي المنتظر.

فرص أضاعها رونالدو ومثلها ماني هي سبب ذاك الحزن؛ الذي ارتسم على وجوه جمهوركم.

ضربة الجزاء مختلف عليها نعم، لكن المتفق عليه أن الهلال بقيادة بونو أخذ منكم ما يريد، وهذا هو القرار الفصل.

بعض المتألمين ذهبوا إلى السخرية من فرحة الهلاليين بالتعادل، وهذا يسمى (حلاوة روح) لا أكثر.

(2)

قبل النهاية شرعت في كتابة فرح النصر بلغة مختلفة قلت فيها: «فعلها النصر، ووضع حداً لسطوة الهلال في سهرة عالميه كتب لها المساء قصيدة من ديوان شاعر البيد الساكن فيها لا يتحرك..

خسر الهلال في ليلة النصر وكان طبيعياً أن يخسر».

ولم أكمل...!

واكتفيت بهذه التغريدة: «‏ما كذب من قال لا تأمن الهلال إلا بعد صعود لاعبيه (الباص)».

• ومضة:

العَتب والمشاريه.. شرف ما كلٍّ يستحقه.