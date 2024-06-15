منظومة الحج منظومة شاملة تشمل خدمات تجعل من الحج نسكاً أكثر راحة وأكثر يسراً، فالحاج عندما يصل إلى أرض المملكة يجد أمامه من الخدمات ما يهون عليه المشقة التي عانها في سبيل أداء فريضة الحج، وهي ليست بالقليلة، والمملكة انطلاقاً من أداء واجبها في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها واعتزازها أيما اعتزاز بذلك الشرف العظيم الذي خصها المولى عز وجل به، فهي تجعل من رحلة الحج رحلة خالصة لأداء المناسك بعيداً عن أية محاولات للتأثير على ملايين الحجاج الذين جاؤوا من بلادهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام راجين العفو والمغفرة من المولى عز وجل، فالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"، وقال النبيُّ (ص): "العمرةُ إلى العمرة كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، تلك الأحاديث توضح عظمة الحج وعظم ثوابه، فالحاج حال تمسكه بالكتاب والسنة لأداء مناسكه ولم يخرج عنها لأغراض دنيوية وشعارات زائفة لا تقدم ولا تؤخر فينال الأجر والثواب والمغفرة من المولى عز وجل، وأما إذا حاول البعض تعكير صفو الحج وتعريض سلامة ضيوف الرحمن فإنه سيُواجه بكل الحزم؛ كون الحج شعيرة دينية لا مكان فيها إلا للتوجه لله عز وجل بقلب صافٍ وروحانية تقربه لنيل المغفرة التي يرجوها.

أمن وسلامة ضيوف الرحمن مهمة تقوم بها الجهات المعنية في المملكة، وهي قادرة بحول الله وقوته على أن تتصدى لكل من تسول له نفسه تعريض أمن الحج للخطر، ومن أجل ذلك فإن أمن الحج خط أحمر لا يُمس، فالملايين من المسلمين جاؤوا من مختلف دول العالم لتأدية الركن الخامس، والمملكة حريصة كل الحرص على أن يؤدوا نسكهم على الوجه الأكمل، ويعودوا إلى بلادهم بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بحول الله وقوته.