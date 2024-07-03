اعتدنا على بشائر الخير من اكتشافات الزيت والغاز من منطقة رمال الجافورة التي يعلنها سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، منذ عام 2020 حيث ركز وراهن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على غاز الجافورة منذ توليه وزارة الطاقة 2019، حيث كان الاتجاه سابقا قبل رؤية السعودية 2030 منصبا على اكتشافات النفط فقط، وكان الجميع يشاهد على نطاقات واسعة كيف يتم احراق الغاز من الأربعينات الميلادية الماضية وحتى سنوات قليلة عندما بدأت شعلات نار الغاز تختفي من آبار النفط في الشرقية قرب المدن وبخاصة الظهران والجبيل، وفي الرياض في خريص والثمامة والوسيع. أذن الغاز هو أحد مستقبل الطاقة لأنه أطول عمرا من النفط قد يصل إلى (100) سنة قادمة بإذن الله، والأهم أن مساحته تغطي مناطق عديدة في المملكة تبدأ من: المنطقة الشرقية من الربع الخالي وتمتد شمالا (الشمال الشرقي) مرورا برمال الجافورة ورمال البيضاء بمحاذاة الخليج العربي حتى الخفجي، ثم باتجاه الشمال الغربي ليشمل مناطق: الحدود الشمالية والجوف، وتبوك، أما من الغرب فالحدود الشرقية لمناطق الرياض، والقصيم، وحائل يكاد يغطي معظم الرف العربي الغطاء الرسوبي الذي يغطي مساحة المملكة باستثناء قطاع الدرع العربي الذي يشكل ثلث مساحة المملكة. فقد أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يوم الاثنين 1 يوليو 2024 بأنَّ شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت -بفضل الله- من اكتشاف: - حقلين للزيت غير التقليدي، ومكمن للزيت العربي الخفيف. - وحقلين للغاز الطبيعي، ومكمنين للغاز الطبيعي. حقل «اللدام» للزيت: اكتُشِف حقل «اللدام» للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا في بئر (لدام-2) بمعدل (5100) برميلٍ في اليوم، مصحوبًا بنحو (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. حقل الفروق: اكتُشِف حقل «الفروق» للزيت غير التقليدي في المنطقة الشرقية بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر (الفروق-4) بمعدل (4557) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (3.79) ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. حقل مزاليج: واكتُشِف أيضا مكمن «عنيزة ب/ج» في حقل «مزاليج» في المنطقة الشرقية، بعد أن تدفق الزيت العربي الخفيف من بئر (مزاليج-62) بمعدل (1780) برميلًا في اليوم، مصحوبًا بنحو (0.7) مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم. حقلالجهق: أما ما يتعلق باكتشافات الغاز الطبيعي، فقد اكتُشِف حقل «الجهق» في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي من مكمن «العرب-ج» في بئر (الجهق-1) بمعدل (5.3) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن «العرب- د» في البئر ذاتها بمعدل (1.1) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم. حقل الكتوف: فقد اكتُشِف حقل «الكتوف» في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (الكتوف-1) بمعدل (7.6) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (40) برميلًا يوميًا من المكثفات. حقل عسيكرة: كما اكتُشِف مكمن «حنيفة» في حقل «عسيكرة» في الربع الخالي بعد أن تدفق الغاز الطبيعي في بئر (عسيكرة-6) بمعدل (4.9) ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم، وتدفق في البئر ذاتها من مكمن «الفاضلي» بمعدل (0.6) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو (100) برميل يوميًا من المكثفات.